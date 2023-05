Rosario vespertino junto a la Esperanza franciscana

Será el próximo domingo día 21 de mayo cuando la hermandad de las Sagradas Cinco Llagas realice un acto histórico si se tiene en cuenta que la franciscana corporación no suele preparar este tipo de actos con procesión de la Santísima Virgen. Se trata de un rosario vespertino que estará presidido por la imagen de María Santísima de la Esperanza y que saldrá desde el real convento de San Francisco a partir de las siete de la tarde. Para el hermano mayor de la cofradía de la Madrugada, Ernesto Romero del Castillo, “se trata de poner en valor a la imagen de María Santísima de la Esperanza que, por supuesto, tiene sus devotos, pero que quizá a tenido siempre un segundo papel si se tiene en cuenta la devoción que aglutina Nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis”.

Un proyecto que parte de la junta de gobierno y que se estaba gestando desde el pasado mes de diciembre. En este mes de su festividad no pudo ser y se ha elegido el mes de María para llevar a cabo este acto piadoso por las calles de la feligresía de San Miguel.

La Virgen irá en una parihuela cedida por la hermandad de la Defensión, concretamente la que tienen para la Virgen de la O. No habrá música porque no hay mejor sonido que el del rezo de sus hermanos que, según el hermano mayor, “pretendemos que sean muchos lo que estén presentes este domingo con la Virgen. Durante toda la semana se estarán expidiendo papeletas de sitio y hasta el viernes no tendremos un número claro de hermanos que estarán presentes”.

El itinerario de este rosario vespertino será Esteve, Corredera, Arenal, Caballeros, San Pablo, San Miguel, León XIII, Barja, convento de San José, Barja, Cruz Vieja, Pedro Alonso, Corredera y Esteve. Estará recogida la comitiva sobre las 20.30 horas.

Destacar que al paso por la calle Barja, la comunidad de religiosas clarisas esperará a la Santísima Virgen para rezar junto a la imagen. Estas hermanas fueron camareras de la Virgen durante algunos años.

Por otro lado, y sin salir de la hermandad del ‘Silencio Blanco’, este viernes a las 20.30 horas tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza en la capilla del Voto de la iglesia conventual de San Francisco.