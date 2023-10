—Hace unas semanas tomaba posesión como hermano mayor en el Consuelo ¿En qué momento se encuentra la hermandad?

—Bueno, se encuentra en un momento muy importante en la corta historia de nuestra corporación, ya que estamos inmersos en la futura construcción de la nueva capilla de María Santísima del Consuelo, en nuestro barrio del Pelirón. Son momentos difíciles y duros pero muy ilusionantes, ya que desde 2019 nos encontramos residiendo en el convento de las Hermanas de la Cruz, a las que jamás estaremos lo suficientemente agradecidos. Somos de ellas, somos de las hermanas y así nos lo hacen sentir. Esto supone un esfuerzo a nivel logístico, tener tu casa de hermandad ubicada en un punto y tus titulares en otro. Lo que en un principio se contemplaba a corto plazo, la pandemia retrasó nuestro proyecto. Pero son los tiempos y las cosas de Dios, no nuestros tiempos.

—Acaba de finalizar un triduo dedicado a Santa Ángela de la Cruz. ¿Qué significa y qué importancia tiene el carisma de la santa sevillana en la hermandad del Consuelo?

—Para nosotros Santa Ángela no es un titular más ni un jarrón chino que uno no sabe dónde ubicar o que simplemente sirve para adornar. La comunión entre las Hermanas de la Cruz y nuestra hermandad viene dada desde los propios inicios como agrupación parroquial. Desde nuestra túnica de nazareno, llena de connotaciones a Santa Ángela, nuestra labor de caridad, o el fondo espiritual de nuestra formación y cultos. Santa Ángela está muy presente en el seno de nuestra hermandad y de nuestra cofradía. No se podría entender una parte sin la otra. De hecho, hay todo un mes dedicado a la Madre de los Pobres. El triduo, la recogida de alimentos, el besamanos extraordinario el pasado domingo y la procesión el próximo 5 de noviembre, son un claro ejemplo.

—No cabe duda de que uno de los grandes proyectos es iniciar las obras de la capilla y algún día volver al barrio del Pelirón ¿En qué momento se encuentra todo este ambicioso objetivo?

—Esta en un momento muy próximo de hacerse realidad, si Dios así lo quiere. La situación económica y financiera del mercado ha cambiado mucho en los últimos años, así que hemos tenido que fasear el proyecto de nuestra capilla, con lo que conlleva los respectivos ajustes y plazos de tiempo. En breve solicitaremos los permisos de obra.

—¿La cofradía volverá a salir de Las Viñas en la próxima Semana Santa?

—Sí, así será. No debemos olvidar que Las Viñas es nuestra parroquia y, también, nuestra casa a fin de cuentas. Somos una hermandad con dos sedes, y el hecho de procesionar por nuestro barrio en la tarde del Miércoles Santo nos lleva a realizar nuestra estación de penitencia desde nuestra parroquia, con la que mantenemos muy buenas relaciones tanto con nuestro párroco y director espiritual, don Luís Salado, como con nuestra querida y vecina Hermandad de la Exaltación, así como todos los grupos y carismas que la componen.

—El pasado año hubo un importante cambio como fue el colocar una agrupación musical tras el paso del Señor del Amparo ¿A qué fue debido este cambio?

—Fue un cúmulo de circunstancia que nos llevaron a replantearnos esta decisión. Entre otros muchos factores y de unos años a esta parte, la cofradía está buscando su estilo en la calle. La inclusión del Señor del Amparo el Miércoles Santo suavizó la austeridad penitencial de aquella estampa de la Virgen al pie de la Cruz, estampa que algunas voces que pretenden autodefinirse como autorizadas, reclaman ahora para la jornada del Sábado Santo, quedando a las claras el poco conocimiento que tienen tanto de los origines como del propio ser de nuestra corporación. Entendemos que debe haber una escala más amplia de estilos de cofradías en nuestra Semana Santa. La capa o la cola no obligan a posicionarse extremadamente en un estilo u otro. Entre el negro y el blanco también están las escalas de grises, ahí reside la riqueza. No hay que olvidar que somos una cofradía de barrio; clásica, pero de barrio.

—Finalizar el paso de misterio y proseguir con la confección de nuevo palio son dos proyectos que parece que la hermandad no abandona.

—Todos nuestros esfuerzos se dirigen ahora a la construcción de la capilla, pero en un sobre esfuerzo. Intentamos continuar con los proyectos patrimoniales que en su día se iniciaron. Me refiero a la talla de los respiraderos de nuestro paso de misterio o la donación de un grupo de hermanos de los cíngulos y borlones para nuestro paso de palio. Con todo, y a expensa de la correspondiente autorización por parte de arte sacro, el cabildo extraordinario de hermanos aprobó los bocetos de las futuras imágenes de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, que acompañarán en su paso de palio a María Santísima del Consuelo, conformándose la estampa de “La Sacra Conversación.” Gracias a la donación, el esfuerzo y la entrega de nuestro hermano Pedro Ramírez Pazos, autor de Nuestro Señor del Amparo y de María Santísima del Consuelo.