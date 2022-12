Santa Marta se cae también del Sábado Santo con pasos

La hermandad de Santa Marta ha manifestado oficialmente su voluntad de quedarse en la jornada del Miércoles Santo. Una decisión que toma la junta de gobierno tras haber hecho las preceptivas consultas al cuerpo de hermanos que han trasladado la voluntad de una gran mayoría de no pasar a la jornada el Sábado Santo que la Unión de Hermandades está estudiando a través de una comisión.

De esta forma, una de las hermandades que más se centraba en lo que el consejo definía como una “representación iconográfica que muestre un evidente mensaje catequético encaminado a la reflexión sobre los misterios de la Pasión y Muerte de Cristo en una jornada como la del Sábado Santo” se desvincula del proyecto que desde hace meses se viene trabajando en Curtidores.

Señalar que las hermandades que forman parte de la nómina de los días de Semana Santa prácticamente se han caído del Sábado Santo según ha ido trascendiendo. Corporaciones como las Angustias, Loreto, Humildad y Paciencia, la Buena Muerte, la Soledad y ahora Santa Marta. El Santo Entierro no ha dado una respuesta hasta no convocar un cabildo que se hará con todos los datos del proyecto. Por tanto, la ‘descongestión’ que podría haberse dado con la apertura de un nuevo día no parece estar en el Sábado Santo.

La Sagrada Mortaja ha sido la única en dar una respuesta afirmativa. La Sacramental de Santiago tendrá que convocar nuevamente el cabildo extraordinario al haber citado a los hermanos a través de WhatsApp, en un defecto de forma que propició la suspensión de la primera cita por parte de la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías.