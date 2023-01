Segura: “No he querido hacer el cartel del Tabanco”

Como suele ocurrir el día después de la presentación del cartel de la Semana Santa, opiniones las hay para todos los gustos. En la tónica general, el cartel ha encantado porque responde a los parámetros clásicos de lo que gusta a los cofrades. Y por ahí ha querido desarrollar su obra el artista jerezano Miguel Ángel Segura a la hora de diseñar el cartel para la Semana Santa de Jerez en esta edición de 2023.

Segura asegura que “mis seguidores son cien, que son los que les gusta el cartel que cada año hago para El Tabanco, pero en esta ocasión tenía que hacer algo para el gran público”. Y además añade que “también he optado por esta línea quizá un poco más clásica porque estoy cansado de tanto posmodernismo reciente cuando yo llevo toda mi vida haciendo cosas que responden a lo innovador”. No obstante, asegura que “este cartel también tiene mi sello propio y hay que buscarlo, aunque se me haya tachado por parte de algunos de que he abandonado mi estilo”.

Miguel Ángel Segura, por otro lado, comenta que “si hubiese hecho el cubo de rubik en un cartel para la Semana Santa me hubieran linchado. Ha sido clásico y ha habido controversia, pues figúrate qué hubiera ocurrido si se desvela el cartel y lo cofrades ven algo así”.

El artista asegura que “este año volveré a ser yo en el cartel de El Tabanco que por supuesto lo voy a hacer otra vez”. Y apostilla que “no por ser más clásico, quizá, el cartel, me voy a sentir menos satisfecho. Creo que he hecho lo que tenía que hacer. Y por supuesto que con esta obra me he sentido muy a gusto con el resultado final”. E incide que “ha habido alguna crítica que me ha tachado de que técnicamente no está trabajado. Por ahí sí que no paso. El cartel es técnicamente perfecto. Pero bueno ya sabemos lo que existe en este mundo de las cofradías“.

Si se tuviera que tomar la afirmación axiomática de que un cartel no debe de dejar indiferente a nadie, Miguel Ángel Segura lo ha logrado sobradamente. Por un lado, lo nuevo con lo viejo que se unen a la perfección. Y por otro, “el signo de la cruz que tenía que estar presente al anunciar la Semana Santa”, comenta Segura.

Con más o menos debate, quienes a buen seguro estarán encantados con el cartel serán Enrique Soler y Alberto Luis Mena. Ambos cofrades de las dos hermandades representadas y que con la obra de Miguel Ángel no tendrán ningún obstáculo para levantarse, quitarse el sombrero y aplaudir hasta gastarse las palmas de las manos.