La Semana Santa de la normalidad atrae a los jóvenes a las calles

Tanto en la jornada del pasado Sábado de Pasión como en la de este Domingo de Ramos han sido miles de personas las que se han salido a las calles a disfrutar de las cofradías. Ha llamado mucho la atención las ganas de procesiones que había en la ciudad tras dos años de suspensiones.

Especialmente ha llamado mucho la atención la presencia de muchísima juventud para presenciar el paso de las cofradías por las calles. Esta realidad ha llevado a muchos a reflexionar a que la juventud responde cuando se les invita y motiva a actos sociales y religiosos como son las cofradías.

Sin duda que las hermandades disfrutar de un estado de salud óptimo y la Semana Santa sigue teniendo su peso específico en la ciudad. Por si se había olvidado o se pensaba que podría existir una falta de fuelle social por parte de las corporaciones cofrades de Jerez.

Horario e itinerario poco práctico

Por otro lado, se está comentando mucho el nuevo formato de los horarios e itinerarios de la Unión de Hermandades. La publicación llegó tarde al palquillo de toma de hora ya que ni se pudo presentar de largo esta esperada entrega que también ha estado dos años sin imprimirse.

Muchos cofrades se quejan este año del formato y del retraso. Lo de la tardanza ya no tiene remedio. Sin embargo, el soporte en papel no tiene arreglo y no sirve para cumplir con su función: llevarlo en el bolsillo. Escueto y con una intención de innovar que en cierta forma carece de sentido porque pierde su función. La portada era todo un clásico de estos libros desde que se editaron por primera vez con la imagen del cartel oficial. También este año ha perdido esa singularidad con una foto en la que sale un nazareno con la cabeza cortada.