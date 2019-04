Ángel Rodríguez Aguilocho logró llenar el teatro. Había expectación por oír el pregón. Todo estaba dispuesto para una gran mañana. En el escenario colgaba un repostero con un añejo escudo de Jerez, la cruz de guía de La Soledad, flanqueada por dos altos centros florales en tonos rosas. En el frontal del escenario se colocaron otros tres centros en forma de abanico en color blanco y en el set tarima- mesa auxiliar no faltó el jarrillo de lata y una copa de oloroso. En un lateral, la presidencia con el obispo, la alcaldesa, el pregonero, el presidente de la Unión de Hermandades y el presentador. La banda del Nazareno de Rota, contratada por la ocasión tras rechazar el Consejo la acostumbrada participación de la municipal, cumplió con su misión interpretando las composiciones previstas, la misma formación que durante muchos años tocó tras el palio de La Soledad. En la platea de la izquierda, según se mira desde el escenario, estuvieron los medios de comunicación. La de la derecha fue para la familia, con Maruja Aguilocho -su madre- al frente y allegados del pregonero, los que también vinieron desde las ciudades donde ha trabajado el pregonero: Zaragoza, Huelva, El Puerto. Rodríguez Aguilocho llevó y vistió todos los obsequios recibidos y alguno de carácter más íntimo, como una pequeña estampita de la Soledad, que la tuvo durante una enfermedad su sobrino. Su buen amigo Andrés Villagrán fue su ‘asistente’, se ocupaba de que el jarrillo siempre tuviera agua. Rodríguez Aguilocho recordó que ayer el pregón cumplió 75 años y su presentador, lo mismo que hizo él, recalcó su adhesión futbolera al Xerez CD, “historia de la ciudad que algunos quieren enterrar”.

Ángel Rodríguez Aguilocho

“Si el pregón ha emocionado, algo muy difícil de conseguir, me doy por satisfecho”

El pregonero, Ángel Rodríguez Aguilocho, al que todos querían felicitar tras rendir el pregón sobre las 14,30 horas, formando una larga cola en el escenario ya con el telón abajo. Entre tanta bulla, pudo contestar algunas preguntas: “Si he triunfado no lo diré yo, lo dirá la gente en la calle. Yo he puesto todo lo que he podido. Buscaba un pregón sincero y si después se dice que ha sido el pregón de Ángel Rodríguez Aguilocho, me doy por satisfecho”. Sobre la composición del pregón reuniendo vivencias, devociones, amigos, recuerdos, familia, su vida y más, manifestó que “he conseguido un conjunto armonioso. He ido componiendo piezas, como suelo escribir, que después he tenido que unir para hilvanarlo todo. Esa formación del conjunto es lo que más trabajo me ha costado”. Manifestó que se había sentido a gusto, “sí lo he estado. Como es normal, al principio, con la presentación de mi sobrino te emocionas un poco. En otros momentos me costó trabajo articular palabras. Pero he estado bien, a gusto y he percibido que he conectado con la gente y eso te tranquiliza”. La sensación de tranquilidad es lo que sentía Rodríguez Aguilocho una vez que pronunció el pregón y se bajó de la tarima para recibir el largo aplauso, “una gran sensación de tranquilidad y dejar de lado la preocupación que me ha tenido en vilo durante tantos días. Con esta responsabilidad me acostaba todas las noches”. En cuando a las felicitaciones que recibió desde que cayó el telón, el pregonero se queda con las que le confirmaban “que el pregón ha emocionado y eso es muy difícil. Es el resultado de una conjunción de escribir, leer y transmitir”.

Monseñor Mazuelos

“Ha sabido conectar con nuestras raíces que son la base de nuestra devoción”

Al prelado le encantó el pregón, “ha sabido conectar con nuestras raíces que son la base de nuestra devoción, las raíces de la niñez, las raíces de la familia, las raíces de tener siempre la compañía de nuestras devociones, de nuestras imágenes que nos meten a todos en esa fe que es nuestra vida”.

Mamen Sánchez

“Ha llegado, ha emocionado, ha descrito muy bien la Semana Santa”

La alcaldesa considera que el pregón “ha llegado, ha emocionado, ha descrito muy bien la Semana Santa pero sobre todo los sentimientos que pueden vivirse en esos días. Para mí ha habido un momento que me he emocionado y punto de salirme las lágrimas con el Prendimiento”.

Dionisio Díaz

“Espectacular, lleno de sentimientos. Me ha conmovido en muchos momentos”

El presidente evaluó el pregón como “espectacular, lleno de sentimientos, me ha conmovido en muchos momentos. Un pregón muy sentido y de mucha calidad. Ha sido valiente en muchos aspectos sobre todo al comienzo porque decir parte del mismo sin los papeles delante, es de tener mucha seguridad y valentía. El largo aplauso final confirma mis impresiones”

Carlos Galera

“Ha sido soberbio, maravilloso. He estado con el corazón encogido”

El presentador del pregonero, Carlos Galera, sobrino del pregonero, dijo que el pregón “ha sido soberbio, maravilloso. Me he emocionado, he llorado, todo el tiempo he estado con el corazón encogido. La verdad que ha sido una alegría”, confesando que no sabía nada del pregón hasta que lo oyó en el Villamarta.

Maruja Aguilocho

“Lo que me dedicó a mí me ha rajao. Ha estado que no se puede aguantar”

La madre estaba pletórica a sus 83 años. Después de abrazar a su hijo nos dijo que Ángel “ha estado que no se puede aguantar. Ha contado muy bien sus vivencias en mi casa, eso es muy importante”, le gustó “lo que me dedicó a mí que me ha rajao. Yo estoy loca con mis tres marías”.

Manuel Garrido

“Precioso, ha sido realizado con mucho cariño y mucho tacto”

Manuel Garrido, hermano mayor de la Hermandad de la Mortaja y ex pregonero de la Semana Santa, calificó el pregón como una pieza “preciosa, realizado con mucho tacto y mucho cariño. Ha tenido un aliento total a las cofradías nuevas de Jerez. De verdad, me ha llenado”.