Jerez se rindió ante Cristo hecho eucaristía

Desde primera hora de la mañana las alfombras ya decoraban gran parte del recorrido que tomaría la procesión cuando llegara la tarde. La noche fue de los más jóvenes cofrades que estuvieron dando rienda suelta a la imaginación y el ingenio para colocar el mejor dibujo ante el paso de Su Divina Majestad. Por tanto, la jornada del Corpus, como viene siendo habitual junto con el trabajo de la Unión de Hermandades, arrancó con la transformación de las calles de la ciudad con dibujos sacramentales, escudos de las distintas hermandades y un colorido impactante que viene a ser muy visitado por curiosos y fieles.

La misa solemne tuvo lugar en la Catedral a las 18.30 horas, bajo la presidencia de monseñor José Rico Pavés, que estuvo acompañado por gran parte de la curia diocesana, religiosos y también el Cabildo Catedral con sus canónigos vestidos con la ropa coral. Tras la gran celebración, la comitiva se abrió paso por el reducto para ir buscando la zona de Manuel María González y llegar hasta la plaza del Arenal. La Banda Municipal de Música de Jerez acompañó, un año más, a la custodia que labrara el orfebre sevillano Manuel Gabella Baeza en el año 1951 y que se estrenaría un año más tarde.

Las cofradías estuvieron presentes con sus estandartes al igual que distintas realidades católicas que forman parte, también, de la Diócesis de Asidonia-Jerez.

Todo quizá se organizó con cariño pero en el ‘debe’ habría que abrir un espacio para la reflexión en la forma en la que las hermandades se hacen presentes y cuidar mucho más lo detalles. Tan solo hubo dos altares en todo el recorrido. Una Virgen del Rosario de un particular que fue bendecida en el momento de pasar la procesión y que fue colocada por los hermanos de Loreto. Y un san Juan Bosco que hicieron presente las salesianas de Montealto ¿Dónde quedó aquella sana competición de las hermandades a ver cuál ponía el mejor altar y alcanzar el premio del consejo? ¿Adónde el concurso para motivar a los comerciantes con sus escaparates? En la plaza del Banco, tres pasos montados que no pudieron hacer sus recorridos de vuelta: San Tarsicio, San José y el Corazón de Jesús en un ‘pasito’ para los niños. Frente a las andas antes citadas, los contenedores de la basura y un remanente de pino sobrante rodeado por una cinta de obras. En cuanto a las alfombras, se echó de menos más pasillos para que los viandantes pudieran cruzar de un lado al otro. Los rodeos fueron continuos si no querías pisar las alfombras. Se dejaron ver unas columnas —que no son nuevas este año— en el arranque de la calle Lancería a las que se les echaba de menos, si acaso, un macetero. Un algo con más empaque. En definitiva cabe esta reflexión si verdaderamente estamos de acuerdo en que es el Amor de los Amores quien en la tarde de ayer estuvo en las calles jerezanas.

Se trató de una jornada sacramental que tendrá su continuidad la próxima semana con la gran procesión de Minerva que se organiza en la parroquia de San Miguel gracias al ahínco y el cariño que siempre ponen los cofrades del Santo Crucifijo de la Salud, hermandad fusionada con la antigua sacramental de la feligresía del barrio de San Miguel.