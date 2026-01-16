La presentación del cartel de la Semana Santa centra la agenda cofrade del fin de semana

A poco más de un mes del inicio de la Cuaresma, nos adentramos en un fin de semana que estará protagonizado por la presentación del cartel de la Semana Santa de Jerez.

Cartel de la Semana Santa

Este viernes, a partir de las ocho y media de la tarde, los Museos de la Atalaya acoge la presentación del cartel de la Semana Santa de Jerez que cada año edita la Unión de Hermandades. El anuncio ha sido realizado por el jerezano Bruno Díaz Ríos.

Toma de posesión de la Vera-Cruz

Este sábado, a partir de la una de la tarde, se celebrará una eucaristía en la Parroquia de San Juan de los Caballeros donde tomará posesión la nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Vera-Cruz. Manuel Báez estará otros cuatro años al frente de de la corporación del Jueves Santo.

Tríptico Mariológico y presentación del cartel de la Coronación

La Hermandad de la Coronación de Espinas continúa celebrando su Tríptico Mariológico, que este año alcanza su cuadragésimo séptima edición. La próxima cita es este sábado día 17 con una charla del pregonero de la pasada Semana Santa, David Puerto Román, que lleva por título 'Vivencias en la Albarizuela'. La cita es a las nueve de la noche en la Capilla de los Desamparados.

Por otro lado, en la jornada del domingo presentará el cartel que anuncie su salida procesional del próximo Domingo de Ramos, que lleva por nombre 'La Albarizuela 2026' y que ha sido realizado por Jaime Sánchez García. Además, en el acto se celebrará un concierto de la Agrupación Musical San Juan, que volverá a acompañar un año más al Señor de la Coronación. La cita es a la una y media de la tarde en los Claustros de Santo Domingo.

Humildad conmemora San Antón

La Hermandad de Humildad y Paciencia celebra este sábado la festividad de San Antonio Abad. A las doce y media, celebrará una eucaristía en la Iglesia de la Santísima Trinidad, que será oficiada por Benjamín Kabombo Banza. A su término, sobre las una y cuarta, se realizará el acto de bendición de los animales en el patio de este templo.

Mesa redonda en la Yedra

La Hermandad de la Yedra celebra en la noche de este viernes una mesa sobre música cofrade que lleva por título 'Actualidad de los repertorios cofradieros'. Moderada por José Manuel Castroviejo López, está previsto que participen Jesús Jiménez Piñero (director de la agrupación musical de la Sentencia), Jesús Lozano Castaño (diputado de Banda de la Archicofradía del Carmen Coronada de Cádiz), Santiago Bellido Rondán (director de 'Marchando Cofradías') y Sergio Figueroa Hedreda (director de la Banda del Rosario de Cádiz).

Convivencia en el Perdón

La Hermandad del Perdón celebra este domingo una jornada de convivencia. Se celebrará a partir de las once de la mañana en la casa de Cáritas de la barriada rural de El Portal.