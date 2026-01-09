El calendario de las 'igualás' de costaleros en Jerez para la Semana Santa 2026

Como suele ser habitual, llegado el mes de enero se produce el grueso de 'igualás' de las cuadrillas de costaleros de cara a la próxima Semana Santa. No obstante, hay hermandades que ya han celebrado las suyas a lo largo del último trimestre del pasado año.

La Hermandad de las Viñas suele ser la primera en citar a sus costaleros del paso de misterio. Esta convocatoria se realiza coincidiendo con la festividad de la Cruz, que se conmemora a mediados de septiembre.

A partir de ahí, han sido varias que ya han igualado sus cuadrillas. Es el caso de la Entrega, la Vera-Cruz o la del palio de Nuestra Señora de la Esperanza de la Yedra.

Este artículo se irá ampliando conforme vayan publicándose las nuevas convocatorias.

Viernes 9 de enero

Los costaleros del palio de María Santísima de la Candelaria están citados a las nueve de la noche en la Parroquia de Santa Ana. Francisco Javier Pérez Rodríguez vuelve a ser el capataz de este palio.

Sábado 10 de enero

Las dos cuadrillas de la Hermandad de la Clemencia están citadas en esta jornada. La del palio de María Santísima de Salud y Esperanza debe estar a las cinco de la tarde en la casa de hermandad. Mientras, la del misterio ha sido convocada a las siete y media de la tarde. Eduardo Biedma será un año más el capataz general de la cofradía.

También están convocados los costaleros del palio de Nuestra Señora de la Piedad. Será a las nueve de la noche. Manuel Jesús Elena vuelve a ser el capataz de este paso.

Igualmente, se celebrará en esta jornada la 'igualá' del palio de María Santísima del Desconsuelo, de la Hermandad de los Judíos de San Mateo. Será a partir de las siete de la tarde en la Iglesia de San Mateo. Eduardo Torné continúa al frente de este palio.

Por su parte, los costaleros del Señor del Ecce-Homo, de la Hermandad del Mayor Dolor, están citados a las cinco de la tarde en la plaza de la Asunción. Los nuevos capataces de este paso son Daniel Vargas y Álvaro Gaona.

Manuel Jesús Becerra Arana se estrenará este año al frente del martillo del misterio de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto. La citación es a las ocho y media de la tarde en la casa de hermandad.

Domingo 11 de enero

Ezequiel Simancas ha citado a la cuadrilla alta y a los aspirantes a entrar en el misterio de la Hermandad de Pasión a las diez y media de la mañana en el Centro Pastoral de Sor Ángela de la Cruz, sede canónica de esta corporación del Domingo de Ramos. Una hora más tarde está convocada la cuadrilla baja.

Para esta jornada también han sido convocados los costaleros de la Hermandad de la Sagrada Lanzada a las once de la mañana en la casa de hermandad, en la plaza Peones. Manuel Jesús Elena será el capataz de este misterio el próximo Jueves Santo.

En este día se celebrará, además, la 'igualá' de la cuadrilla del Santísimo Cristo de la Sed a partir de las once y media de la mañana en un lugar aún por determinar. Alberto Millán volverá a dirigir este paso.

Viernes 16 de enero

La cuadrilla de costaleros del misterio de la Hermandad de la Coronación está citada para la 'igualá'. Isaac Núñez Rosado será un año más el capataz general de la cofradía.

También están convocados los costaleros de María Santísima del Desamparo, de la Hermandad del Prendimiento a las nueve de la noche en la casa de hermandad. Antonio Zarzana continúa dirigiendo este paso.

Ildefonso Oñate ha citado igualmente a la cuadrilla de costaleros del misterio de la Hermandad de la Salud de San Rafael para la 'igualá'. Será a las ocho y media de la tarde en la Parroquia de San Rafael.

Sábado 17 de enero

En este día se celebrará la 'igualá' del misterio de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Será a partir de las cinco de la tarde en la casa de hermandad de la corporación del Miércoles Santo. Manuel Zarzana vuelve a comandar este paso.

La 'igualá' del misterio de la Hermandad de la Salvación se celebrará en esta jornada a partir de las nueve de la noche en la Parroquia del Perpetuo Socorro. Jaime Racero continuará un año más al frente de esta cuadrilla.

En este día, la Hermandad de la Misión ha convocado a sus costaleros. Será a las nueve de la noche en la Parroquia del Corpus Christi. Manuel Monje de Virués volverá a dirigir este misterio.

Además, Martín Gómez Moreno ha citado a la cuadrilla del palio de Nuestra Señora de la Soledad a las cinco y media de la tarde en la Iglesia de la Victoria.

Domingo 18 de enero

A las diez de la mañana se celebrará la 'igualá' de costaleros de la Hermandad de la Defensión. Manuel Jesús Elena se estrena como capataz general de la cofradía del Martes Santo.

Por otro lado, la cuadrilla de María Santísima del Refugio, de la Hermandad de la Paz de Fátima, está citada a las diez y media de la mañana en la asociación de vecinos de La Constancia. Ezequiel Simancas continúa al frente de este palio.

Jueves 22 de enero

Aquellos que quieran cargar al Santísimo Cristo del Perdón deberán estar a las nueve de la noche en la Ermita de Guía. El paso continuará dirigido un año más por Juan Jesús Castañeda.

Viernes 23 de enero

La cuadrilla de costaleros del palio de María Santísima de Paz en su Mayor Aflicción, de la Hermandad de la Coronación, está citada para la 'igualá'. Isaac Núñez Rosado será un año más el capataz general de la cofradía.

También está convocada en esta jornada la cuadrilla de María Santísima de la Amargura. Será a las nueve de la noche en la casa de hermandad. Martín Gómez continuará un año más dirigiendo a los costaleros de este palio.

Sábado 24 de enero

Los costaleros del palio de María Santísima de los Dolores, de la Hermandad de las Tres Caídas, están citados a las nueve de la noche en el Santuario de San Lucas. Jaime Racero se estrenará al frente de este palio del Miércoles Santo.

Por su parte, la cuadrilla de María Santísima de la Confortación, de la Hermandad de la Oración en el Huerto, está citada a las cinco de la tarde. Ildefonso Oñate es el capataz designado para dirigir este paso el próximo Jueves Santo.

La Hermandad de la Soledad, mientras tanto, ha citado a sus costaleros del misterio del Descendimiento a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia de la Victoria. El paso continuará un Viernes Santo más dirigido por Jesús Sánchez Linero.

También se ha convocado a los costaleros del misterio de Nuestro Señor de la Flagelación, de la Hermandad de la Amargura. Será a las ocho de la tarde. Paco Monje continúa al frente de este cuadrilla.

La Hermandad del Consuelo ha citado a sus costaleros del Señor del Amaparo a las cinco y media de la tarde en la casa de hermandad del Amor, en la calle Salas a las cinco y media de la tarde. Juan Carlos Valle Cecilia continúa dirigiendo el paso del Nazareno del Pelirón.

Finalmente, en este día también se ha previsto la citación de la cuadrilla del palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Será a las nueve de la noche en la Parroquia de San Dionisio. Eduardo Biedma se estrena como capataz de este paso.

Domingo 25 de enero

La Hermandad del Perdón celebra este domingo la 'igualá' del paso de palio de María Santísima del Perpetuo Socorro. Será a partir de las doce de la mañana en la Ermita de Guía. Jaime Racero será nuevamente el capataz del palio de esta dolorosa del Domingo de Ramos.

Mientras tanto, la citación de los costaleros de María Santísima del Consuelo se celebrará a las 10 de la mañana en la casa de hermandad del Transporte. Manuel Monje sigue al frente de este llamador.

Miércoles 28 de enero

La Hermandad de la Buena Muerte ha citado a los costaleros del palio de María Santísima del Dulce Nombre en su casa de hermandad a partir de las ocho y media de la tarde. Eduardo Salazar vuelve a dirigir un año más este palio.

Jueves 29 de enero

Los costaleros del Santísimo Cristo de la Viga están citados a las nueve de la noche en la Catedral. Eduardo Salazar continúa dirigiendo este paso del Lunes Santo.

30 de enero

La Hermandad de la Borriquita celebrará de manera conjunta la 'igualá' de sus pasos de misterio y de palio. La cita es a las ocho y media de la tarde en el patio de la Escuela de San José. Jesús Sánchez Linero y Manuel Serrano Navarro serán los capataces de ambos pasos.

También está prevista esta jornada la citación a los costaleros del misterio del Señor de las Penas de la Hermandad de los Judíos de San Mateo. Será a las nueve de la noche en su casa de hermandad. Alejandro Soto Peña vuelve a ser el capataz de este misterio del Martes Santo.

Sábado 31 de enero

Los costaleros de Nuestra Señora del Socorro, de la Hermandad de la Viga, están citados a las nueve de la noche en la Catedral. Este será el segundo año que Jaime Racero esté al frente de este palio del Lunes Santo.

También están citados los costaleros del misterio de la Hermandad de Bondad y Misericordia. Será a partir de las seis de la tarde en la Parroquia de San Juan de Dios. Eduardo Salazar continúa dirigiendo este paso.

Por su parte, la cuadrilla de María Santísima del Valle, de la Hermandad del Cristo, celebrará su 'igualá' a partir de las seis de la tarde en la casa de hermandad. Continúa en el llamadro Juan Carlos Valle Cecilia.

Domingo 1 de febrero

A las 10 de la mañana están llamados los costaleros del paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la casa de hermandad de la cofradía de la Madrugada. José Manuel Pérez Rodríguez sigue al frente del paso del crucificado.

Mientras tanto, a las diez y media de la mañana se celebrará la igualá del Señor de la Paz de la Hermandad de la Paz de Fátima. Será en el local de la hermandad. Jesús Caro continúa al frente del misterio.

Para esta jornada está convocada igulamente la 'igualá' del paso del Santo Entierro, de la Hermandad de la Piedad. Será a partir de las diez de la mañana. Paco Monje se estrena al frente de esta cuadrilla.

Viernes 20 de febrero

Una de las últimas 'igualás' será la de María Santísima de la Esperanza, de la Hermandad de las Cinco Llagas. Será las nueve de la noche en la casa de hermandad. Raúl Rodríguez se estrena dirigiendo este palio.