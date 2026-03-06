La Agrupación de la Sentencia participa este sábado en un certamen de bandas en Benalmádena

La Agrupación Musical de la Sentencia participará este sábado en un certamen de bandas en Benalmádena. La cita es el Certamen Sones Redentores, que este año alcanza su quinta edición, y que está organizada por la Asociación Cultural Sones Redentores con la colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena y la Diputación Provincial de Málaga.

El concierto comenzará a partir de las cuatro de la tarde en la carpa del Recinto Ferial de Arroyo de la Miel. Inicialmente, iba a celebrarse en el auditorio de la localidad, pero se ha cambiado de emplazamiento debido a la previsión de lluvias para esta jornada, según informó el consistorio de la localidad benalmadense.

Junto al grupo jerezano participan otras siete bandas, entre ellas algunas que también tocan en la Semana Santa jerezana como es el caso de la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Campillos —le toca tanto al crucificado de la Sed como al Señor de la Oración en el Huerto— o la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, de El Arahal —que volverá a tocar tras el Crucificado del Amor el próximo Martes Santo—. Completan el cartel la Agrupación Musical Fusionadas de Málaga, la Banda de Cornetas y Tambores de Bomberos de Málaga, la Agrupación Musical Los Morados de Alhaurín, la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir de Málaga y la Banda de Tambores y Cornetas Rosario de Arriate.

Este certamen nació en 2022 con el objetivo de promover la música cofrade y fomentar las tradiciones religiosas en Benalmádena. Desde entonces, se ha convertido en un punto de encuentro para bandas de reconocido prestigio, reforzando el posicionamiento de Benalmádena como referente cultural en la provincia y en el conjunto de la comunidad andaluza.

Este no será el único concierto que la agrupación jerezana tenga previsto para este fin de semana. En la jornada del domingo participará en la presentación del cartel de la Hermandad de la Salud de San Rafael, un acto que se desarrollará en Los Claustros de Santo Domingo a partir de la una y media de la tarde.