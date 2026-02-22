Los contratos de las bandas de música de Jerez para la Semana Santa 2026

Las bandas y agrupaciones musicales jerezanas ya tienen cerrada su planificación de cara a la próxima Semana Santa. En su mayoría mantienen los contratos de los últimos años.

La Agrupación Musical de la Sentencia mantiene todos los contratos del año pasado. Así comenzará el Sábado de Vísperas en la pedanía de Cuartillos donde acompañará por segundo año consecutivo al misterio de la Agrupación Parroquial de Jesús de la Paz de este núcleo rural. Eso sí, cuenta con un nuevo acuerdo para el Viernes de Dolores con la Hermandad de los Dolores, de Camas.

Mientras tanto, en la jornada del Sábado de Pasión volverá a Sevilla para tocar tras el Cautivo de Torreblanca. Domingo de ramos, Lunes, Martes y Miércoles Santo estará en Jerez donde repetirá tras los misterios de la Coronación, Paz de Fátima, Salud de San Rafael y Soberano Poder. Ya el Jueves viajará a Tomares para tocarle a la Hermandad Sacramental de la Veracruz y en la Madrugada retornará a Jerez para tocar tras el Señor de la Sentencia de la Yedra.

Por su parte, la Banda de Cornetas y Tambores de Caridad contará con dos nuevos contratos en Jerez, aunque deja de tener uno (Defensión). Así, el Sábado de Pasión irá tras el misterio de la Entrega y el Sábado Santo volverá a su hermandad acompañando al misterio del Traslado al Santo Sepulcro. También continuará en Jerez tanto el Miércoles, con el Flagelado de la Amargura, como el Jueves, con el Ecce Homo del Mayor Dolor, y el Viernes Santo, con el Descendimiento de la Soledad.

Mientras, el Domingo de Ramos tocará en San Fernando con la Hermandad de Columna, cofradía a la que ya tocó en 2023 y el Lunes estará junto a la Oración en el Huerto de Tarifa

En Semana Santa, la Agrupación Musical de la Clemencia solo tocará el Martes Santo en Jerez. Mientras, el Domingo de Ramos repetirá con la Borriquita de Chiclana; el Miércoles estará en la segunda parte de la salida del Gran Poder de San Fernando;el Jueves se estrenará con el Cristo del Perdón de La Roda de Andalucía;y el Viernes estará el Nazareno de La Puebla de Cazalla.

Finalmente, la Agrupación Musical San Juan repite contrato con la Hermandad de Bondad el Martes Santo, el Viernes con el Cristo de la Expiración y el Domingo de Resurrección con el Resucitado. El Domingo de Ramos mantiene su vínculo con la Hermandad de la Borriquita (La Entrega) de El Puerto y el Jueves Santo volverá a Chipiona tras el paso de la Hermandad del Cautivo.

Además, la Banda Municipal de Música tendrá un papel destacado durante la Cuaresma. Así realizará varios conciertos en la tarde noche de los jueves en la Sala Compañía que servirán de homenaje a compositores jerezanos como Domingo Díaz Rodríguez (día 5 de marzo), Francisco Orellana Gómez (día 12) y Germán Álvarez Beigbeder (día 24). El el domingo 15 hará un concierto didáctico en la Sala Compañía y el 22 tocará en el pregón de la Semana Santa de Jerez en el Teatro Villamarta.