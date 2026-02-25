La alcaldesa recibe en el Ayuntamiento al pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026, Juan Mera García

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido este miércoles una recepción oficial al pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026, Juan Mera García, en un acto institucional que ha tenido lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento, con motivo de su designación como encargado de anunciar la Semana Mayor de este año. Durante el encuentro, la alcaldesa le ha deseado todo lo mejor en esta etapa de preparación del pregón y ha destacado su amplia y reconocida trayectoria cultural y cofrade.

La regidora ha subrayado la naturaleza extraordinaria de esta cita, señalando que se trata de “un día especial no solo para el pregonero o pregonera de cada Semana Santa, sino también para nuestra ciudad”. García-Pelayo ha destacado la profunda vinculación de la ciudad con sus tradiciones, describiendo a Jerez como una “ciudad muy cofrade que vive la Semana Santa desde la Cuaresma, que hace vida de hermandad los 365 días del año”, asegurando que “Jerez es una ciudad cofrade que ama la Semana Santa; una Semana Santa que forma parte fundamental de la identidad de Jerez”.

En relación con el pregón, previsto para el domingo 22 de marzo en el Teatro Villamarta, la alcaldesa ha avanzado un éxito rotundo en el coliseo jerezano. “Estoy segura de que el Teatro Villamarta no solo se llenará, sino que vibrará con tu pregón”, ha afirmado, validando el sentimiento del orador hacia la ciudad de Jerez al señalar que “aciertas al considerarte hijo adoptivo de esta ciudad”.

Por último, García-Pelayo ha añadido que asumir la responsabilidad de pregonar la Semana Santa es un reto que “engrandece como persona y como cristiano”, destacando que el esperado diálogo con los jerezanos se producirá en el “buque insignia de nuestra cultura”.

Tras la intervención de la alcaldesa, el pregonero ha leído parte del texto que ha plasmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, reservándose un fragmento para el día del pregón. En sus palabras ha expresado su agradecimiento con mayúsculas a Jerez, “por hacerme tan feliz, por regalarme un trozo de tu alma y de vuestro cielo, y por hacerme un poco más vuestro si más vuestro se puede ser”.