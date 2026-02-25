Este jueves regresa al culto el Señor de Pasión tras su restauración

Este jueves, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Pasión será repuesta al culto tras estar varios meses fuera de la Capilla de Santa Ángela para un proceso de restauración. Fue a finales de junio cuando la talla fue retirada al culto y trasladada para estos trabajos que fueron recomedadas por su autor Antonio Jesús Dubé Herdugo —el sevillano fue quien realizó la talla en 2002—.

Ahora regresa a la hermandad para que esté presente en e inicio de los cultos cuaresmales de la corporación del Domingo de Ramos en la jornada de este jueves y que se extenderá hasta el domingo. Ahora bien, la talla se expondrá en besamanos, junto a la dolorosa de la corporación, María Santísima de la Angustia Madre de la Iglesia, el próximo domingo día 8, tercer Domingo de Cuaresma.

Esta restauración se suma a la realizada en otras tallas durante este año. Una de ellas fue la del Señor de la Vía-Crucis, de la Hermandad de las Cinco Llagas. La imagen de este Nazareno regresó a la Iglesia de San Francisco a finales de enero tras unos trabajos realizados por Ismael Rodríguez-Viciana, que intervino para para hacer frente a las patologías que arrastraba la talla que salió de la gubia de Ramón Chaveli hace 85 años. Así, se realizaron trabajos para hacer frente a los problemas estructurales que tenía en la peana realizando unas labores de estabilización y se procedió a una tarea de limpieza ante la oscuridad que presentaban los barnices. Además, se le ha dotado de una nueva cruz, realizada también por el restaurador, con un peso inferior a la que tenía anteriormente.

Otra talla de Chaveli, la del Crucificado del Santísimo Cristo del Amor también ha sido restaurada recientemente y repuesta al culto, una labor que fue realizada por la restauradora jerezana Paz Barbero. Gracias a estos trabajos, se realizó una limpieza profunda de toda la talla y se mejoró la sujección de la talla cristífera a la cruz.