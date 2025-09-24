La alcaldesa renueva el Voto de Jerez a su Patrona: "No permitas que estos tiempos difíciles apaguen las ilusiones y las esperanzas"

Antes de que se celebrara la pontifical con motivo de la Festividad de la Merced, se procedió a uno de los actos tradicionales de cada 24 de septiembre: la renovación del Voto de la ciudad a la Patrona. Como es habitual, este juramento fue realizado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en presencia del obispo de la Diócesis, José Rico Pavés.

En su intervención, García-Pelayo pidió a la Virgen que, a pesar de los "tiempos difíciles", se "apaguen las ilusiones y las esperanzas que este pueblo tienen depositadas en su futuro. "Bajo tu manto ponemos todos nuestros proyectos para que, de tu mano, vayan encaminados a satisfacer las necesidades de todos los jerezanos y alienten el cumplimiento de sus anhelos", añadió.

Asimismo, pidió que el "trabajo" que desempeña el ejecutivo "sea capaz de aliviar los sufrimientos de los enfermos, de dar fraternal acogida a los migrantes, de generar trabajo para los desempleados, de regalar compañía y calor a nuestros mayores, de infundir esperanza y futuro a nuestros jóvenes y también de llevar la justicia a los oprimidos". Acto seguido, aseveró: "Este Ayuntamiento seguirá cumpliendo tu mandato, trabajando sin descanso por su gente, como tu y tu hijo nos habéis enseñado".