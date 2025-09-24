La alcaldesa renueva el Voto de Jerez a su Patrona: "No permitas que estos tiempos difíciles apaguen las ilusiones y las esperanzas"
El acto protocolario se desarrolló minutos antes de la pontifical oficiada por el obispo
Antes de que se celebrara la pontifical con motivo de la Festividad de la Merced, se procedió a uno de los actos tradicionales de cada 24 de septiembre: la renovación del Voto de la ciudad a la Patrona. Como es habitual, este juramento fue realizado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en presencia del obispo de la Diócesis, José Rico Pavés.
En su intervención, García-Pelayo pidió a la Virgen que, a pesar de los "tiempos difíciles", se "apaguen las ilusiones y las esperanzas que este pueblo tienen depositadas en su futuro. "Bajo tu manto ponemos todos nuestros proyectos para que, de tu mano, vayan encaminados a satisfacer las necesidades de todos los jerezanos y alienten el cumplimiento de sus anhelos", añadió.
Asimismo, pidió que el "trabajo" que desempeña el ejecutivo "sea capaz de aliviar los sufrimientos de los enfermos, de dar fraternal acogida a los migrantes, de generar trabajo para los desempleados, de regalar compañía y calor a nuestros mayores, de infundir esperanza y futuro a nuestros jóvenes y también de llevar la justicia a los oprimidos". Acto seguido, aseveró: "Este Ayuntamiento seguirá cumpliendo tu mandato, trabajando sin descanso por su gente, como tu y tu hijo nos habéis enseñado".
