Álvaro López Garrido realiza el paño de la Verónica del misterio de la Candelaria

Este es el Paño de la Verónica que portará la Santa Verónica el próximo Lunes Santo en el paso del misterio de la Candelaria.

En la noche del viernes, tras la finalización del cuarto día del quinario cuaresmal que está celebrando la Hermandad de la Candelaria, se presentó en la Parroquia de Santa Ana el paño que llevará la Santa Verónica en el paso de misterio del Señor de las Misericordias el próximo Lunes Santo.

La obra ha sido realizada por el jerezano Álvaro López Garrido, un artista plástico andaluz con una profunda vinculación al arte sacro y a la tradición cultural de su tierra. Desde muy pequeño mostró una gran inclinación por la pintura, una pasión que con el paso de los años se ha convertido en una parte esencial de su vida. En la actualidad dedica parte de su día a la creación artística y a la realización de encargos personalizados.

Amante del óleo y de la estética clásica y barroca, su obra se inspira en la riqueza visual y devocional de la Semana Santa andaluza. Entre sus principales intereses artísticos se encuentra la ilustración cofrade, donde busca transmitir la emoción, la espiritualidad y el dramatismo propios de esta tradición. Aunque el óleo ocupa un lugar especial en su trabajo, López Garrido explora diversas técnicas pictóricas, empleando materiales como acuarelas, acrílicos, carboncillo y pastel, lo que le permite abordar cada obra con libertad creativa y adaptarse a diferentes lenguajes expresivos.

La Sábana de la Verónica es una obra realizada en acrílico sobre lino. El autor explica que el encargo ha sido muy especial para él dado que parte de su familia está vinculada al barrio donde se venera esta devoción. Durante dos semanas de trabajo, el artista centró su esfuerzo en captar la intensidad y el dolor contenido en la mirada del rostro representado, buscando transmitir la fuerza espiritual de la escena.