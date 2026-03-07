Las hermandades ya tienen los horarios e itinerarios de la Semana Santa 2026: estos son los cambios y novedades

Este sábado se ha celebrado en la casa de hermandad del Amor el pleno de toma de horas donde se ha dado el visto bueno a los horarios e itinerarios que realizarán las hermandades la próxima Semana Santa. Estos son todos los cambios y novedades, jornada a jornada.

Sábado de Pasión

La Hermandad de la Entrega alarga una hora su presencia en la calle ratificando un año más que será la cofradía con la salida procesional más extensa y duradera. Así, aunque mantiene su salida a las doce y cuarto de la mañana de la Parroquia de San Enrique y Santa Teresa, pero tiene previsto que su cruz de guía regrese al templo guadalcacileño a las tres y media de la madrugada, una hora más tarde del horario fijado en 2025. Eso sí, este cambio se debe únicamente a que en esa jornada está fijado el cambio al horario de verano por lo que los relojes deben atrasarse una hora.

No hay variación en su largo recorrido —entrará en Jerez por la carretera de San José Obrero y regresará a la pedanía por la carretera de la rotonda del Michelín a Guadalcacín— y hará un año más estación de penitencia en la Iglesia de San Marcos en torno a las siete de la tarde.

En esta jornada también procesionará la Agrupación Parroquial de Humildad de Barbadillo cuyo itinerario no se aprueba en este pleno de toma de horas al no ser aún hermandad. No obstante, ya se conoce el itinerario saliendo a las cuatro de la tarde de la parroquia del Rocío, el Olivar de Rivero, y se recogerá en torno a las dos de la madrugada. La novedad es que este año hará estación de penitencia en el Convento de Santo Domingo.

Domingo de Ramos

Es una de las jornadas donde se producirán más modificaciones respecto al pasado año. Una de las grandes novedades será que el Transporte volverá a ser la cuarta cofradía que pase por carrera oficial relegando el Perdón a la quinta. Además, el tiempo de paso de todas las cofradías se amplía en 20 minutos dado que se le ha dado más tiempo a Borriquita, Coronación, Pasión y Perdón —a cada una de ellas se le ha dado cinco minutos más respecto al año anterior—.

Varios cambios realiza la Borriquita en sus horarios e itinerarios. Para empezar, saldrá cinco minutos antes de la Escuela de San José —lo hará a las cuatro y media— y llegará diez minutos antes al palquillo de la plaza Aladro en carrera oficial —seis menos veinte—. Se le da cinco minutos más de paso situándose en 48 minutos y prevé iniciar su recogida en torno a las diez y veinte de la noche. En cuanto al itinerario, la novedad es que, una vez salga de carrera oficial, no llegará hasta el Carmen por José Luis Díez y Limones, como era tradicional, sino que 'se alejará' de carrera oficial por Barranco, Curtidores y Carpintería Baja. La cofradía podrá pasar por esta estrecha calle tras los trabajos de reforma de su paso de misterio que se ha acortado para poder procesionar por este tipo de vías.

Mientras a Coronación, que saldrá cinco minutos antes de la Capilla de los Desamparados —su hora será las cinco menos veinte de la tarde— se le ha dado cinco minutos más de paso. Su recogida está prevista que se inicie pasadas las diez y 35 minutos de la noche.

Por su parte, Pasión cambia sustancialmente su camino de ida a Catedral. Tras salir no pasará por la avenida de Nazaret y la Ronda de los Viñedos para buscar la antigua Fábrica de Botellas, sino que cogerá por el que suele ser su camino de regreso al Centro Pastoral Diocesano. Así, pasará por las calles Fresa, Frambuesa, Josefa de los Reyes y Paseo de las Delicias para pasar por debajo de las vías del tren por Jorge Bocuze para buscar calle Clavel. Así, entrará en carrera oficial por plaza de San Andrés y Santa Rosa en lugar de hacerlo directamente por Zaragoza. Sí mantiene su regreso por esta calle, visitando la Parroquia de Fátima —el año pasado lo hacía tanto a la ida como a la vuelta—. Su recogida está fijada para las dos menos cinco de la madrugada, 15 minutos más tarde del horario aprobado para 2025.

El palio de la Reina del Transporte, por carrera oficial / Vanesa Lobo

Desde 2023 no era el Transporte la cuarta en orden de paso de la jornada. Este cambio le permitirá salir diez minutos antes —el año pasado lo hizo a las cinco y media de la tarde— y deberá entrar en carrera oficial a las siete y veinticinco, 20 minutos antes que en 2025, sin que varíe su itinerario. El inicio de su recogida se fija para la una de la madrugada.

Este cambio de orden propiciará que el Perdón salga 35 minutos más tarde respecto al año pasado —la hora de salida será las cinco menos diez de la tarde— y tenga que poner su cruz de guía en plaza Aladro cinco minutos antes de las ocho. Su hora de comienzo de la recogida será las once y 25 minutos de la noche. No varía su itinerario.

La jornada la cierra las Angustias que saldrá 20 minutos más tarde —lo hará a las siete menos diez—. Modifica su camino de regreso a las Angustias dado que una vez en Cruz Vieja no entrará en plaza de las Angustias por Pedro Alonso y Corredera, sino que lo hará por Ramón de Cala y Molineros.

Lunes Santo

La jornada se extiende 15 minutos al darle cinco minutos de paso más a la Sed y diez a la Candelaria. La Sed volverá a su recorrido tradicional de cada Lunes Santo tras regresar en semanas pasadas a su parroquia tras su 'exilio' en San Miguel, desde donde procesionó el año pasado. Pondrá su cruz de guía en la calle a las dos y veinte de la tarde, diez minutos antes que la salida fijada en Semanas Santas precedentes. En su camino de vuelta visitará a la Hermandad del Perdón en la Ermita de Guía.

Por su parte, la Paz de Fátima apenas varía su itinerario del año pasado, que tuvo que hacer de manera acelerada debido a la lluvia. Mantiene así el cambio que hizo el año pasado tras salir de la Catedral pues accederá al Carmen por José Luis Díez y Limones, en lugar de por Carpintería Baja. Mientras, no hay variación en la Candelaria, que mantiene el itinerario salvo que saldrá diez minutos antes para estar antes en carrera oficial —las puertas de Santa Ana deberán abrirse a las cinco menos veinticinco de la tarde—, ni en las Angustias ni la Viga.

Mientras, La Cena saldrá 15 minutos antes de San Marcos —comenzará su estación de penitencia a las seis menos cuarto— y modifica su llegada al Mamelón, antes de entrar en carrera oficial, pues lo hará por Gaitán en lugar de por San Juan de Dios.

Martes Santo

En esta jornada no hay grandes variaciones dado que las aprobadas el año pasado, donde hubo una permuta de orden entre la Defensión y Salvación, pero el grueso de los horarios no pudieron aplicarse debido a la lluvia que acabó condicionando notablemente la jornada.

En cuanto a los itinerarios, no hay cambios ni en Bondad, que saldrá de la casa de hermandad que inauguró el pasado año, ni en Clemencia, que tratará de visitar a los Marianistas en su regreso tras no poder hacerlo el pasado año, ni en Defensión ni el Amor, aunque este último adelanta diez minutos su salida fijándola a las seis menos diez para llegar más desahogados a carrera oficial.

La Salud de San Rafael mantiene los cambios aprobados del año pasado con un recorrido de ida al paso obligado visitando la Ermita de Guía y un regreso por el barrio de San Miguel para bajar a su barrio por la Cuesta de la Hoyanca tras visitar la Ermita de San Telmo. Por su parte, Salvación realizará una modificación en su camino de regreso al Perpetuo Socorro ampliando ligeramente su recorrido por la Coronación.

Y, aunque se había especulado con la posibilidad de que los Judíos de San Mateo no pudieran regresar a su templo por San Lucas, por las obras de reforma de un inmueble que se convertirá en un hotel, se mantiene su recogida por este enclave tan singular del Martes Santo jerezano.

El Señor de las Tres Caídas, una de las grandes devociones del Miércoles Santo. / Candela Núñez

Miércoles Santo

La gran novedad de la jornada será la salida procesional de las Tres Caídas desde San Miguel debido a que no puede salir desde San Lucas por las obras de reforma de un inmueble situado frente al templo. Este cambio provocará que la corporación esté en la calle unos 20 minutos más, aunque mantiene su salida a las cinco de la tarde y su llegada al palquillo de plaza Aladro a las siete y cuarto. Para llegar al paso obligado saldrá de San Miguel tomando por Santa Cecilia, Guarnidos, Conde de Bayona y plaza de armas para buscar la Tornería por plaza Monti, Pozuelo, Latorre, Consistorio y plaza de la Yerba. El regreso lo hará subiendo Encarnación y pasando por la Alameda Cristina y calle Puerto, mostrando así una imagen singular e inédita del Miércoles Santo jerezano. A la hermandad se le dará, además, 10 minutos más de paso.

Mientras tanto, el Consuelo realiza cambios tanto a la ida a Catedral como a la vuelta. Tras salir de las Viñas, recorrerá parte del Pelirón pasando por Jorge Bocuze o Batalla de Aína antes de buscar carrera oficial por la rotonda de la Venencia y la avenida Virgen de Fátima (que hasta el año pasado pasaba a su regreso) y Zaragoza. Ya de vuelta, una vez en Tornería, girará en Eguilaz para buscar el barrio de San Pedro por Larga y Bizcocheros y, posteriormente emprender su regreso a Las Viñas por Valientes, Clavel, Pintor Muñoz Cebrián y Jorge Bocuze.

Los 10 minutos de más dados a Tres Caídas harán que la Amargura y el Prendimiento salgan diez minutos más tarde respecto al año pasado —la corporación radicada en los Descalzos lo hará a las cinco y veinte de la tarde mientras que el Señor de Santiago lo hará a las siete menos cinco—, sin que ninguna de las dos haga modificaciones en sus itinerarios. Tampoco hay cambios en el Soberano Poder.

Jueves Santo

La jornada se atrasa diez minutos con la Vera-Cruz, la primera en carrera oficial a las siete menos veinte. Esto propiciará que la Redención haya fijado su salida para 15 minutos más tarde —lo hará a las seis desde el Santuario de María Auxiliadora—.

Uno de los cambios de la jornada será la salida de la Oración en el Huerto que, una vez salga de Santo Domingo por la conocida como Puerta del Reloj, girará a la izquierda por calle Larga para buscar el inicio de la carrera oficial por Bizcocheros, Caracuel y plaza de San Andrés, un recorrido que no hacía desde 2022.

Por su parte, todo el cortejo de la Lanzada volverá a salir de la Basílica del Carmen tras la prueba realizada el año anterior de que el cortejo saliera de San Lucas por no interferir en los Santos Oficios en el templo carmelita. Asimismo, alarga ligeramente su recorrido inicial puesto que, una vez salga del Carmen, no girará a izquierda en Sedería, sino que lo hará a derecha para buscar Chapinería y plaza de la Asunción para retomar su recorrido por plaza Plateros y Tornería.

El misterio de la Lanzada, tras salir del Carmen, esperando al cortejo que estaba en San Lucas. / Candela Núñez

Humildad y Paciencia se mantiene en el Jueves Santo tras no ser autorizado por el Obispado su pase al Sábado. No varía su recorrido salvo el tramo final, pues accederá a la plaza de las Angustias volviendo a bajar por Molineros, una calle por la que no pasó el año pasado por el derrumbe de una vivienda en la Cruz Vieja.

La jornada la cerrará el Mayor Dolor que saldrá 20 minutos más tarde —ocho de la tarde— y cambia el tramo final de su recorrido volviendo a acceder a la plaza de la Asunción desde la calle Pozuelo por Letrados, en lugar de por Latorre y Yerba como hizo el año pasado.

Madrugada del Viernes Santo

No hay cambios en Santo Crucifijo, que mantiene su ida a carrera oficial por plaza Esteve, Santa María, Honda y Bizcocheros, y que precederá a las Cinco Llagas, que tampoco varía su itinerario. Por su parte, el Nazareno adelanta 15 minutos su salida —lo hará a las tres y media desde San Juan de Letrán—.

Tampoco hay cambios ni la Buena Muerte, ni en la Yedra, aunque esta última tendrá cinco minutos más de paso y ni en la Misión Redentora.

Viernes Santo

El cambio más destacado del Viernes Santo es que el Cristo de la Expiración saldrá 15 minutos más tarde desde la Ermita de San Telmo —lo hará a las cinco de la tarde—. En 2025, la corporación se vio obligada a modificar su itinerario por el derrumbe de una vivienda en la Cruz Vieja. Esto propició que no pudiera pasar junto a la Parroquia de San Miguel y retrasar a la recogida su 'visita' a la Yedra en La Plazuela. Una vez solventada está incidencia, para este año la corporación recuperará su procesionar por el entorno del templo de San Miguel.

El Cristo de la Expiración, tras salir de la Ermita de San Telmo. / Candela Núñez

Para ello, atrasará 15 minutos su salida —se fija en 15 minutos antes— y acorta camino por parte de su barrio al llegar a la Cruz Vieja por Sancho Vizcaíno, Martín Fernández y Cerrofuerte. En este punto, continuará por la calle Barja para visitar la Parroquia y, posteriormente, acceder al Arenal por San Miguel y Caballeros. La vuelta no se modifica con la visita a la Hermandad de la Yedra en La Plazuela ya en su regreso protagonizando así uno de los grandes momentos de la Semana Santa jerezana.

No hay variaciones en los recorridos de Loreto, Las Viñas y la Soledad, aunque esta última retrasará 20 minutos su salida desde La Victoria —lo hará a las siete y 35 minutos de la tarde—.

Sábado Santo

Toda la jornada se adelanta 10 minutos en lo que se refiera a su paso por carrera oficial. Así, la Sacramental de Santiago retrasa 15 minutos su salida fijándola a las cinco menos cuarto de la tarde, mientras que la Sagrada Mortaja lo hará 10 minutos antes —partirá de Capuchinos a las cinco y cinco de la tarde—. Santa Marta iniciará su estación de penitencia 15 minutos más tarde —a las cuatro menos cuarto—, al igual que La Piedad —salida a las cinco menos veinte—. No hay variación en los itinerarios respecto al año pasado.

Domingo de Resurrección

Y la Semana de Pasión se cerrará con la novedad de la procesión del nuevo Resucitado que saldrá por primera vez desde la Parroquia de San Miguel. La procesión gloriosa partirá a las diez y media de la mañana y prevé recogerse a las dos y media.