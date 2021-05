“Las cofradías están en un momento crítico”

—¿Cuál ha sido la motivación principal para querer presentarse a presidente del consejo?

—Supongo que, al igual que a los otros candidatos, a esto siempre te mueve el cariño a las hermandades en primer lugar y, en segundo, yo soy una persona que duermo muy poco y eso hace que tenga muchas horas libres al cabo del día, sobre todo desde que me jubilé. Esta circunstancia te lleva a pensar que ese tiempo, esa disponibilidad y las ganas de trabajar se pueden usar en beneficio de las hermandades.

—¿Cuáles son los puntales fundamentales del programa que llevará a cabo en la Unión de Hermandades si sale elegido presidente?

—En primer lugar la unión. Quiero trabajar por conseguir que de verdad las hermandades estén unidas, que encuentren en el consejo ese punto de unión y coordinación. Sé que esto no es fácil pero no dejaremos de intentarlo. En segundo lugar la economía del consejo es algo que me preocupa y mucho.

—Estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista económico como consecuencia de la pandemia ¿Cuáles van a ser las líneas principales de su labor con un horizonte tan complicado en cuanto a la economía?

— Como te he dicho antes este es un tema que nos preocupa y mucho. En primer lugar tendremos que hacer un estudio serio para conocer el estado actual y a partir de ahí empezar a trabajar. Habrá que reducir gastos superfluos y tendremos que buscar otros medios de ingresar dinero que nos permitan un desenvolvimiento más o menos normal. Ya tenemos en mente algunos proyectos que nos permitirían aumentar los ingresos del consejo, pero todavía están en fase de estudio y pendientes de darle forma antes de presentarlos al Pleno de Hermanos Mayores en el caso de que llegáramos a la presidencia de la Unión de Hermandades.

—La carrera oficial es tema fundamental en unas elecciones en el consejo ¿Tiene previsto algún cambio?

—Como tener previsto, no. No tenemos pensado ningún cambio y, por tanto, nos gustaría no tener que tocar la carrera oficial. Pero tengo entendido que hay un acuerdo del pleno donde se dejó aparcado el tema de la carrera oficial para un estudio posterior a raíz de que el obispo don José Mazuelos paralizara el último intento de cambio. Nuestra idea era no tocarla salvo que perjudicara seriamente a alguna hermandad.

—¿Qué le puede aportar a las cofradías de la ciudad el proyecto suyo y su equipo de colaboradores?

—Trabajo y experiencia. Creo que llevo un equipo que si por algo se caracteriza es por su capacidad de trabajo y sus ganas de servir a las hermandades de Jerez.

—¿Pintura o fotografía para el cartel?

—No nos decantamos ni por una cosa ni por la otra. Queremos un cartel que llegue al público en general y sobre todo al público de fuera que es de lo que se trata. Atraer al mayor número posible de personas hasta nuestra Semana Santa. Nos da igual una buena fotografía, una buena pintura o una combinación de ambas. Lo que hace falta es que sea buena y transmita lo que es una Semana Santa de la mejores de España.

—¿Apuesta más por la calidad literaria o por una experiencia ya vivida para escoger al pregonero?

—Entiendo que una cosa no está reñida con la otra. El primer año lo ofreceríamos a Pablo Baena por deferencia a una persona que lleva ya dos años trabajando con el tema y creemos que se lo merece. Para años sucesivos estamos ya trabajando para subir a las tablas de Villamarta personas que impacten y hasta ahí le puedo contar.

—¿Las imágenes de las nuevas cofradías presidirán algún Vía Crucis?

—Sabemos que este es un tema que preocupa porque todos queremos que nuestro titular presida el Vía-Crucis. Desde un primer momento hemos tenido claro que mientras tengamos hermandades que aún no han presidido el Vía-Crucis es un tanto ilógico que otras repitan. Pero tenemos cinco años de consejo y dieciséis hermandades que aún no han presidido este acto piadoso. Así que tendremos que poner mucho cariño en este tema en los próximos cinco años hay varias efemérides que tendremos que tener en cuenta y ya estamos trabajando en ello.