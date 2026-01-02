Horarios e itinerarios de las cabalgatas de Reyes Magos y Carteros Reales de las hermandades

Las hermandades organizan a lo largo de este fin de semana cabalgatas de Reyes Magos o de su emisario real —ya sea el cartero real, el heraldo o el chambelán— por las calles de la ciudad.

No obstante, todas estarán condicionadas a la meteorología ya que se prevén lluvias durante todo el fin de semana. De hecho, las hermandades de Bondad y Misericordia y Redención han anunciado el aplazamiento al día 6 de la que tenían previsto para este domingo.

Este es el horario e itinerario de todas las cabalgatas previstas para este fin de semana:

Viernes 2 de enero

Heraldo Real de la Clemencia

A partir de las cinco de la tarde está previsto que la cabalgata del Heraldo Real organizada por la Hermandad de la Clemencia recorra las calles del Polígono de San Benito. La figura del Heraldo, que estará encarnada por Silvia Hidalgo.

El cortejo realizará el siguiente recorrido: Casa Hermandad de la Clemencia, Santísimo Cristo de la Clemencia, Doctor Marañón, Doctor Arruga, Doctor Fleming, Doctor Marañón, Santísimo Cristo de la Clemencia y Casa Hermandad de la Clemencia.

Cartero Real del Consuelo

La Hermandad del Consuelo junto a la asociación vecinal Batallas del Catavino organizan la visita del Cartero Real que recorrerá las calles de su barrio. El cortejo partirá a las cuatro de la tarde con el siguiente recorrido: Jorge Bocuze, Batalla de Jimena, Batalla de Torrelobatón, Batalla de Aína, Ronda del Pelirón, Batalla de los Cueros, Traviesas, Mónaco, Bruselas, Batalla de San Martín, Batalla de Cardela, Batalla del Majaceite, Batalla de Jerez, Batalla de la Janda, Batalla del Pelirón, Batalla del Salado y Jorge Bocuze.

Pasacalles de la Agrupación San Juan

La Agrupación Musical San Juan protagoniza este viernes un pasacalles por el centro de la ciudad donde interpretarán composiciones navideñas. Saldrán de la Alameda Cristina a las ocho de la tarde. El itinerario previsto es: Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza de la Asunción.

Sábado 3 de enero

Emisario Real en la Yedra

La Hermandad de la Yedra organiza para este sábado la cabalgata con el Emisario Real que recorrerá algunas calles del entorno de la Plazuela. En la jornada de este viernes está prevista la recogida de cartas y alimentos en la casa de hermandad y el sábado será la cabalgata.

La cabalgata partirá a las cinco y media de la tarde y realizará el siguiente recorrido: Casa Hermandad de la Yedra, Calle Empedrada, Calle Pedro Alonso, Calle Sol y Casa Hermandad de la Yedra. La iniciativa tiene carácter benéfico pues lo recaudado irá destinado a niños con cáncer infantil y a niños con Asperger y TEA.

Cartero Real en la Misión Redentora

La Hermandad de la Misión Redentora ha organizado para la jornada de este sábado la visita del Cartero Real. Por la mañana, a partir de las doce, estará en la Parroquia del Corpus Christi, desde donde hará un recorrido por algunas calles de Picadueñas. El itinerario que realizará será: Camelias, Dalia, Amapolas, Del Pino, Picadueñas Baja, Guita, Teodoro Molina y Gloria de Fray Jesús de la Puebla Viso.

Pasacalles de la Agrupación de la Clemencia

A las seis de la tarde está previsto que se inicie el pasacalles de la Agrupación Musical de la Clemencia, de Jerez, por las calles del centro. El recorrido que realizará será: Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Asunción.

Pasacalles de la Agrupación Virgen de los Reyes

El esperado pasacalles de la Agrupación Virgen de los Reyes se celebrará este sábado al haberse tenido que aplazar el previsto para la pasada semana debido a las inclemencias meteorológicas. Comenzará a las nueve de la noche y realizará el siguiente recorrido: Calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda y Alameda Cristina.

Domingo 4 de enero

Heraldo Real en el Soberano Poder

La Hermandad del Soberano Poder organiza la visita del Heraldo Real de Sus Majestades de Oriente por las calles del barrio. Saldrá a las cuatro y media de la tarde y tendrá el siguiente itinerario: Residencia de Mayores de la Granja, Avenida Fernando Portillo, Jaén, Parque de Mayores, Málaga, Jaén, Huelva y Parroquia Santa María de la Iglesia.

Chambelán real de la Vera-Cruz

Este domingo, la Hermandad de la Vera-Cruz organiza la visita del Chambelán Real a la Parroquia de San Juan de los Caballeros. Previamente, realizará un recorrido por los conventos de la feligresía que comenzará a las once de la mañana y realizará el siguiente recorrido: Plaza Melgarejo, San Juan, Liebre, Convento Santa María de Gracia, Juana de Dios Lacoste, Carmen, Sedería, Plaza de la Asunción, Plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar, Plaza Plateros, Tornería, Plaza Rivero, San Marcos, Padre Rego, Compañía, Francos, Plaza San Juan, San Juan, Plaza Melgarejo.

Mientras, el emisario real recibirá a los niños en San Juan de los Caballeros a partir de la una de la tarde.

Cabalgata de Reyes en Humildad de Barbadillo

La Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de Humildad celebra este domingo una cabalgata de Reyes Magos por el entorno de la Parroquia de Nuestra Señora del Rocío. El cortejo partirá a las diez de la mañana y realizará el siguiente recorrido: Hernán Pérez Maldonado (Parroquia del Rocío provisional), Camino de Albadalejo, Bidasoa, Tamarilla, Nalón, Sil, Duero, Sena, Danubio, Pajares, Bulevar Ntro. Padre Jesús de la Humildad, Camino de Albadalejo y Hernán Pérez Maldonado.