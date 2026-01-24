Santa María de la Paz y Concordia, en besamanos durante todo este domingo

La Hermandad de la Cena está celebrando a lo largo de esta semana el quinario dedicado a su dolorosa, Santa María de la Paz y Concordia, con motivo de su festividad.

El martes comenzó el quinario que finalmente no ha podido ser oficiado por Martín Alexis, que no ha podido desplazarse a Jerez debido a la falta de servicios de trenes por el grave accidente producido el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. En su lugar, el oficio religioso durante estos días ha sido realizado por Juan Carlos González del Cerro.

Para este domingo, la corporación del Lunes Santo celebrará su función principal de instituto que será dirigida por Carlos Redondo a partir de las doce de la mañana. Además, durante toda la jornada la imagen de Santa María de la Paz y Concordia permanecerá en besamanos. La Parroquia de San Marcos abrirá a las nueve y media de la mañana y permanecerá abierta hasta la finalización de la eucaristía prevista a las nueve y media de la noche.