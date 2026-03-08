Besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: la agenda cofrade del 8 de marzo

En torno a una quincena de imágenes se exponen este tercer Domingo de Cuaresma en Jerez. Además, una docena de hermandades finalizan sus cultos.

Además, a lo largo de la jornada se celebrarán varios conciertos.

Besapiés y besamanos

Hermandad de la Borriquita : Besamanos a Nuestra Señora de la Estrella Coronada. En la Capilla de la Escuela de San José en horario de once de la mañana a ocho y media de la tarde.

: Besamanos a Nuestra Señora de la Estrella Coronada. En la Capilla de la Escuela de San José en horario de once de la mañana a ocho y media de la tarde. Hermandad de Pasión : Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y besamanos a Angustia de María. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz en horario de diez y media de la mañana a ocho y media de la tarde.

: Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y besamanos a Angustia de María. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz en horario de diez y media de la mañana a ocho y media de la tarde. Hermandad de la Viga : Besapiés al Santísimo Cristo de la Viga. En la Catedral desde la finalización de la eucaristía de 11 de la mañana hasta las ocho de la tarde. A su finalización se celebrará un viacrucis por el interior del primer templo jerezano.

: Besapiés al Santísimo Cristo de la Viga. En la Catedral desde la finalización de la eucaristía de 11 de la mañana hasta las ocho de la tarde. A su finalización se celebrará un viacrucis por el interior del primer templo jerezano. Hermandad del Amor : Besamanos a Nuestra Señora de los Remedios.En horario de diez de la mañana a ocho de la tarde en el Convento de Santa María de Gracia. La dolorosa también estará expuesta en besamanos en la jornada del lunes en horario de nueve de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a ocho y media de la tarde.

: Besamanos a Nuestra Señora de los Remedios.En horario de diez de la mañana a ocho de la tarde en el Convento de Santa María de Gracia. La dolorosa también estará expuesta en besamanos en la jornada del lunes en horario de nueve de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a ocho y media de la tarde. Hermandad del Soberano Poder : Besamanos a María Santísima de las Mercedes. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia en horario de una a ocho de la tarde.

: Besamanos a María Santísima de las Mercedes. En la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia en horario de una a ocho de la tarde. Hermandad de la Redención : Besapiés Nuestro Padre Jesús de la Redención. En el Santuario de María Auxiliadora en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde.

: Besapiés Nuestro Padre Jesús de la Redención. En el Santuario de María Auxiliadora en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de Humildad y Paciencia : Besapiés al Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia. En la Iglesia de la Santísima Trinidad en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde.

: Besapiés al Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia. En la Iglesia de la Santísima Trinidad en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de la Misión Redentora : Besamanos a María Santísima del Silencio. En la Parroquia del Corpus Christi desde la finalización de la eucaristía de las once de la mañana hasta las ocho y media de la tarde.

: Besamanos a María Santísima del Silencio. En la Parroquia del Corpus Christi desde la finalización de la eucaristía de las once de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. Hermandad de las Viñas : Besapiés al Santísimo Cristo de la Exaltación. En la Parroquia de Las Viñas durante toda la jornada.

: Besapiés al Santísimo Cristo de la Exaltación. En la Parroquia de Las Viñas durante toda la jornada. Hermandad de Santa Marta : Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad y besamanos a Penas y Lágrimas de María Santísima. En la capilla de Santa Marta en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Al cierre de esta jornada de veneración, la Banda de Cornetas y Tambores Caridad le ofrecerá una ofrenda musical a los titulares de esta corporación.

: Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad y besamanos a Penas y Lágrimas de María Santísima. En la capilla de Santa Marta en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Al cierre de esta jornada de veneración, la Banda de Cornetas y Tambores Caridad le ofrecerá una ofrenda musical a los titulares de esta corporación. Hermandad de Bondad y Misericordia : Besamanos a María Santísima Salud de los Enfermos. En la Parroquia de San Juan de Dios en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde.

: Besamanos a María Santísima Salud de los Enfermos. En la Parroquia de San Juan de Dios en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde. Hermanad de la Piedad: Besapiés a Nuestro Señor Yacente en su Santo Entierro en horario de 11 de la mañana a ocho de la tarde en la Real Capilla del Calvario.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Candelaria : Función principal de instituto. En la Parroquia de Santa Ana a partir de las doce de la mañana.

: Función principal de instituto. En la Parroquia de Santa Ana a partir de las doce de la mañana. Hermandad de la Viga : Función principal de instituto. En la Catedral a partir de las once de la mañana.

: Función principal de instituto. En la Catedral a partir de las once de la mañana. Hermandad de la Clemencia : Función principal de instituto. En la Parroquia de San Benito a partir de las doce y media de la mañana.

: Función principal de instituto. En la Parroquia de San Benito a partir de las doce y media de la mañana. Hermandad de la Salud de San Rafael : Función principal de instituto. En la Parroquia de San Rafael a partir de las once de la mañana.

: Función principal de instituto. En la Parroquia de San Rafael a partir de las once de la mañana. Hemandad de la Defensión : Función principal de instituto. En el Convento de Capuchinos a partir de la una de la tarde.

: Función principal de instituto. En el Convento de Capuchinos a partir de la una de la tarde. Hermandad de los Judíos de San Mateo : Primer día del septenario a sus titulares. En la Parroquia de San Mateo a partir de las doce de la mañana.

: Primer día del septenario a sus titulares. En la Parroquia de San Mateo a partir de las doce de la mañana. Hermandad del Consuelo : Función principal de instituto. En la capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz a partir de la una de la tarde.

: Función principal de instituto. En la capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz a partir de la una de la tarde. Hermandad de la Amargura : Función principal de instituto. En la Parroquia de los Descalzos a partir de las once de la mañana.

: Función principal de instituto. En la Parroquia de los Descalzos a partir de las once de la mañana. Hermandad del Prendimiento : Eucaristía principal de instituto. En la Parroquia de Santiago a partir de la una de la tarde.

: Eucaristía principal de instituto. En la Parroquia de Santiago a partir de la una de la tarde. Hermandad de Humildad y Paciencia : Función principal de instituto. En la Iglesia de la Trinidad a partir de las ocho de la tarde.

: Función principal de instituto. En la Iglesia de la Trinidad a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Lanzada : Función principal de instituto. En la Basílica del Carmen a partir de la una de la tarde.

: Función principal de instituto. En la Basílica del Carmen a partir de la una de la tarde. Hermandad del Cristo : Función principal de instituto. En la Ermita de San Telmo a partir de la una de la tarde.

: Función principal de instituto. En la Ermita de San Telmo a partir de la una de la tarde. Hermandad de la Soledad: Función principal de instituto. En la Iglesia de la Victoria a partir de las once y media de la mañana.

Estreno de una nueva imagen secundaria en Redención

Aprovechando el besamanos con su imagen cristífera, la Hermandad de la Redención presentará públicamente la nueva imagen secundaria que llevará el misterio, concretamente un tribuno romano. Estará expuesta durante toda la jornada en el Santuario de María Auxiliadora.

Concierto de la Banda Municipal de Música

La Banda Municipal de Música ofrece este domingo un nuevo concierto de marchas cofrades en la Alameda del Banco. Será a partir de las doce y media de la mañana.

Concierto benéfico en la Borriquita

La Hermandad de la Borriquita ha organizado para este mediodía un concierto benéfico en la Escuela de San José que correrá a cargo de la banda de música Maestro Enrique Galán, que un año más acompañará al palio de Nuestra Señora de la Estrella el próximo Domingo de Ramos. En él también participará el coro del Carnaval de Cádiz de José Manuel Pedrosa y David Fernández. La entrada para el concierto será la entrega de un kilo de alimentos o un donativo que irá destinado a la bolsa de caridad de Nuestra Señora de la Estrella.

Cartel y concierto de la Salud de San Rafael

La Hermandad de la Salud de San Rafael presenta este domingo el cartel con el que anuncia su salida procesional del próximo Martes Santo. Será a partir de la una y media de la tarde en los Claustros de Santo Domingo. En él, participará la Agrupación Musical de la Sentencia, que cada año acompaña al misterio de esta corporación. El acto estará presentado por Manuel Sotelino.

Concierto Ensemble de Clarinetes

El Palacio de Villapanés acoge esta tarde, a partir de las siete y media un concierto a cargo de Ensemble de Clarinetes de Cádiz que lleva por título 'Aires de Palio'. En este recital se interpretará una selección de las grandes marchas procesionales en versión para cuarteto de clarinetes. La iniciativa forma parte del Ciclo de Cuaresma Spe Lucis.