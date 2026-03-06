Besapiés, cultos y exaltaciones, la agenda cofrade del primer Viernes de Marzo en Jerez

En este primer viernes de marzo, y como es tradicional, se celebran varias veneraciones. Es el caso del Cristo de las Tres Caídas, del Crucificado de la Esperanza o del Cautivo del Amor. A esto se suma que una docena de hermandades están celebrando sus cultos cuaresmales.

Además, la Hermandad de la Piedad celebrará una nueva edición de su exaltación del Calvario.

Besapiés y besamanos

Hermandad de las Tres Caídas : Desde medianoche, tras la función principal de instituto, se encuentra en besapiés la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas. Hay eucaristía en San Lucas a las siete, ocho, nueve, diez, once doce y una de de la tarde.

: Desde medianoche, tras la función principal de instituto, se encuentra en besapiés la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas. Hay eucaristía en San Lucas a las siete, ocho, nueve, diez, once doce y una de de la tarde. Hermandad Sacramental de Santiago : Besapiés al Santísimo Cristo de las Almas. En la Parroquia de Santiago en horario de nueve de la mañana a siete y media de la tarde.

: Besapiés al Santísimo Cristo de las Almas. En la Parroquia de Santiago en horario de nueve de la mañana a siete y media de la tarde. Hermandad del Amor : Besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo. En el Convento de Santa María de Gracia en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde.

: Besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo. En el Convento de Santa María de Gracia en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde. Hermandad del Consuelo : Besapiés a Nuestro Señor del Amparo. En el Convento de las Hermanas de la Cruz. Al cierre de la veneración, a las ocho se rezará un viacrucis.

: Besapiés a Nuestro Señor del Amparo. En el Convento de las Hermanas de la Cruz. Al cierre de la veneración, a las ocho se rezará un viacrucis. Hermandad de la Vera-cruz: Besapiés al Santísimo Cristo de la Esperanza. En la Parroquia de San Juan de los Caballeros

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Borriquita : Ejercicio de viacrucis a partir de las siete de la tarde. En la Escuela de San José.

: Ejercicio de viacrucis a partir de las siete de la tarde. En la Escuela de San José. Hermandad de la Candelaria : Cuarto día de quinario en honor de sus titulares. En la Parroquia de Santa Ana a partir de las ocho y media de la tarde.

: Cuarto día de quinario en honor de sus titulares. En la Parroquia de Santa Ana a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad de la Viga : Quinta día de quinario en honor de sus titulares. En la Catedral a partir de las ocho de la tarde.

: Quinta día de quinario en honor de sus titulares. En la Catedral a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Clemencia : Quinto día de quinario dedicado al Cristo de la Clemencia. En la Parroquia de San Benito a partir de las nueve de la noche.

: Quinto día de quinario dedicado al Cristo de la Clemencia. En la Parroquia de San Benito a partir de las nueve de la noche. Hermandad de la Salud de San Rafael : Quinto día de quinario dedicado a Jesús de la Salud. En la Parroquia de San Rafael a partir de las ocho y media de la tarde.

: Quinto día de quinario dedicado a Jesús de la Salud. En la Parroquia de San Rafael a partir de las ocho y media de la tarde. Hemandad de la Defensión : Segundo día de triduo al Cristo de la Defensión. En el Convento de Capuchinos a partir de las siete de la tarde.

: Segundo día de triduo al Cristo de la Defensión. En el Convento de Capuchinos a partir de las siete de la tarde. Hermanadd de la Amargura : Cuarto día de quinario de la Hermandad de la Amargura. En la Parroquia de los Descalzos a partir de las ocho y media de la tarde.

: Cuarto día de quinario de la Hermandad de la Amargura. En la Parroquia de los Descalzos a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad del Prendimiento : Segundo día de triduo en la Hermandad del Prendimiento. En la Parroquia de Santiago a partir de las ocho de la tarde. A su término, el grupo joven de la hermandad presentará el cartel que ha editado para esta Semana Santa.

: Segundo día de triduo en la Hermandad del Prendimiento. En la Parroquia de Santiago a partir de las ocho de la tarde. A su término, el grupo joven de la hermandad presentará el cartel que ha editado para esta Semana Santa. Hermandad de Humildad y Paciencia : Segundo día de triduo en honor de sus titulares. En la Iglesia de la Trinidad a partir de las ocho de la tarde.

: Segundo día de triduo en honor de sus titulares. En la Iglesia de la Trinidad a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Lanzada : Cuarto día de quinario en la Basílica del Carmen a partir de las ocho y media de la tarde.

: Cuarto día de quinario en la Basílica del Carmen a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad de las Cinco Llagas : Ejercicio de viacrucis en la Iglesia de San Francisco a partir de las ocho de la tarde.

: Ejercicio de viacrucis en la Iglesia de San Francisco a partir de las ocho de la tarde. Hermandad del Cristo : Cuarto día de quinario al Cristo de la Expiración. En la Ermita de San Telmo a partir de las ocho y media de la tarde.

: Cuarto día de quinario al Cristo de la Expiración. En la Ermita de San Telmo a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad de la Soledad: Cuarto día de quinario a sus titulares. En la Iglesia de la Victoria a partir de las ocho y media de la tarde.

Viacrucis de San Dionisio

La Parroquia de San Dionisio celebra esta noche un viacrucis con la imagen del Crucificado. Se iniciará tras la eucaristía de las siete y media y en ella participarán las hermandades y corporaciones pertenecientes a esta parroquia.

Exaltación del Calvario

La Hermandad de la Piedad celebra este año la trigésimo cuarta edición de la Exaltación del Calvario. Este año corre a cargo de Francisco García-Figueras Mateos. Contará con la colaboración de Lucía Aliaño y será presentado por David Puerto. Será en la Real Capilla del Calvario a partir de las ocho y media de la tarde.

Entrega de las pastas al pregonero

La tertulia cofrade Con la venia entregará este viernes, a partir de las tres de la tarde, las pastas de pregón al pregonero de la Semana Santa de Jerez, Juan Mera Gracia. El acto se celebrará en Bodegas Williams.