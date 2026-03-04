La Redención concluye el conjunto escultórico de su misterio con un tribuno romano

El próximo domingo, coincidiendo con el besamanos de su talla cristífera, la Hermandad de la Redención presentará una nueva imagen secundaria que procesionará en su misterio el próximo Jueves Santo. Será la talla de un tribuno romano, imagen con la que se completará el conjunto escultórico de esta corporación salesiana.

La talla ha sido realizada por el escultor nacido en Lora del Río (Sevilla) Juan Antonio González García, conocido artísticamente como Juan Ventura. Este es el mismo autor tanto de la talla del Señor de la Redención como de la dolorosa de la corporación, María Santísima Madre de la Iglesia (ambas tallas datan de 1985, aunque fueron bendecidas en 1996), y de la María Magdalena que tiene la hermandad y que fue bendecida a finales de diciembre de 2023.

Según lo apuntado por el hermano mayor de la Redención, Juan Manuel Pina, con la incorporación del tribuno romano se completará el conjunto escultórico de la corporación salesiana. Este misterio representa el momento en el que Jesús, en casa del sumo sacerdote Anás, es abofeteado por Malco, uno de sus criados. El conjunto escultórico se completa con José de Arimatea, que acompaña al Señor, el sumo sacerdote Anás, un miembro del Sanedrín y un guardia judío.

Pina comentó que la incorporación de este tribuno romano, un oficial que dirige a los soldados, al conjunto escultórico de la corporación salesiana está justificado por su aparición en Evangelio de San Juan donde se hace referencia a su presencia cuando el Señor es prendido por los guardias de los judíos y es llevado ante Anás.

La imagen podrá verse en el Santuario de María Auxiliadora durante el desarrollo del besamanos al Señor de la Redención previsto para el próximo domingo. El templo salesiano permanecerá abierto de manera ininterrumpida entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, momento en el que se celebrará una eucaristía de cierre de la veneración al titular salesiano.