La Albarizuela ya tiene un azulejo dedicado a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, de la Coronación

En la mañana de este sábado se ha procedido a la bendición de un azulejo que se ha situado en la calle Bizcocheros para conmemorar el centenario de la llegada de la Hermandad de la Coronación a La Albarizuela, efemérides que se está conmemorando en el presente curso cofrade. En él se representa a su dolorosa, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, y ha sido realizado por Israel Jiménez. Se ha colocado en la confluencia de Bizcocheros con la calle Valientes.

La bendición, que fue realizada por el párroco de San Pedro y director espiritual de la corporación del Domingo de Ramos, Enrique Soler, asistió la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo.

En su intervención, el hermano mayor de la corporación penitencial, Francisco Javier Román, agradeció a todos los hermanos que han hecho posible "un sueño de muchos". Por su parte, la regidora indicó que el azulejo es un "regalo" hecho a Jerez, "que es una ciudad creyente, muy cofrade y nos sentimos profundamente orgullosos de ello".

Previamente a la inauguración y bendición del azulejo, se rezó un Rosario en la parroquia de San Pedro presidido por Enrique Soler.

Por otro lado, para la jornada de este sábado, día en el que se conmemora la festividad de Nuestra Señora de la Paz, se tiene previsto celebrar una función solemne en la Capilla de los Desamparados que será oficiada por Enrique Soler en honor de esta dolorosa del Domingo de Ramos.