Bruno Díaz: “Es mi obra pictórica de la que más seguro estoy, he logrado lo que quería”

Una vez pasada toda la tensión de la presentación, Bruno Díaz, autor del cartel de la Semana Santa de Jerez de 2026, analiza su creación, un trabajo que ha desarrollado en los últimos meses pero que “tenía claro” desde hace años. Doctor en Bellas Artes, el jerezano da clases actualmente en la Universidad de Sevilla, donde forma parte del Grupo de Investigación HUM-337 del Departamento de Dibujo.

Pregunta.–¿Cómo ha sido el reto de hacer el cartel de la Semana Santa de Jerez?

Respuesta.–Si te digo la verdad, al principio no quería hacerlo, me costó empezar, pero luego, he disfrutado muchísimo, al final me ha hecho una gran ilusión.

P.–¿Y qué ha supuesto para usted su realización?

R.–Para mí ha sido un sueño. Desde niño recogía los carteles que hacían los Belenistas sobre la Navidad y los de la Caja San Fernando, de hecho, me acerqué al arte así, y soñaba con hacer alguna vez un cartel para la Semana Santa. Por esto digo, que ha sido como cumplir un sueño que he tenido desde pequeño.

P.–Cuando recibió la llamada del Consejo, ¿qué se le pasópor la cabeza?

R.–Bueno, reconozco que fue una sorpresa, pero claro, mientras hablaba con Nene, ya tenía la idea en la cabeza de lo que iba a hacer. La ventaja que he tenido a la hora de hacer el cartel es que tenía la idea clara desde hacía años. Incluso gracias a mis clases diarias en la universidad, porque los alumnos me preguntaban todos los años cómo haría yo un cartel así, he podido ir perfeccionando la idea en estos últimos años.

P.–O sea que a la hora de pintarlo no habrá sido un proceso complicado...

R.–Sinceramente, pintarlo ha sido fácil, porque tenía ganado cinco años. De hecho, lo terminé en octubre.

P.–¿Qué ha querido plasmar en el cartel de este año?

R.–Tenía clara que mi intención era rescatar la tradición ilustradora de principios de siglo, con Teodoro Nicolás Miciano y ya un poco más posterior, con artistas como Manolo del Valle. Siempre he tenido en mente recuperar esa tradición de Jerez pero actualizándola. Además, me llamaba la atención que ningún compañero hubiera elegido la imagen del Cristo de la Expiración en los últimos años para ello, parece que me estaba esperando.

P.–Por lo que me dice, el cartel tiene detrás un conocimiento importante del arte de Jerez...

R.–Por mi trabajo en la universidad y mi doctorado, he estudiado mucho a los artistas de Jerez. Cuando empecé a dar clases en la Escuela de Arte, Domingo Martínez, que era mi tutor, me descubrió a Manolo del Valle y a toda esa generación de artistas de la ciudad. También el bonito mundo de las artes plásticas de Jerez, algo que me apasiona, en especial el de las etiquetas de vino. Todo eso influye en mí, tanto que por ejemplo, la tipografía que he utilizado está basada en las que se hacen en los vinos del marco de Jerez. Es una tipografía que se repite en todas las bodegas y es muy reconocible.

Otra imagen del autor del cartel. / Miguel Ángel González

P.–Para hacer un trabajo de este tipo, ¿hay que conocer la Semana Santa?

R.–Bueno, yo me considero una persona cofrade, siempre me han gustado las cofradías y conozco bien la Semana Santa. Además, me doctoré en iconografía porque me encanta el barroco español, y en Jerez tenemos la suerte de contar con muchas imágenes de este periodo. Entiendo que en cierta forma, influye tener un conocimiento y también unas vivencias.

P.–¿Le preocupa el ‘qué dirán’?

R.–La verdad es que no. Estoy muy contento con el trabajo que he hecho, y evidentemente, te podrá gustar o no, eso depende de muchos factores, pero no me miedo la reacción de la gente. Es más, creo que es la obra pictórica de la que más seguro estoy. Cumple con todos los objetivos que me planteé.

P.–Durante todo el tiempo de creación, ¿ha tenido alguien de confianza para tener una opinión de su trabajo?

R.–Esta vez no, y reconozco que ha sido lo más duro. Me gusta hablar mucho con mis alumnos y el tema de la cartelería es algo que abordamos mucho en clase, pero claro, esta vez no podía. Afortunadamente, como he dicho antes, al ser una idea que llevaba en mi cabeza desde hacía años, he tenido esa suerte. Eso sí, he ido a piñón fijo desde el primer momento, y eso es raro en mí.

P.–Si tuviera que destacar algo de este cartel, ¿qué sería?

R.–Yo diría que la fuerza que tiene. Soy mucho de potenciar los colores y la expresividad y creo que todo eso se refleja en el cartel. Además, el proceso creativo me ha servido para reencontrarme conmigo mismo, y recuperar una pintura más libre. Hubo un momento de mi vida en el que lo dejé todo, porque llegué a sentirme frustrado al comprobar que ciertas cosas no me salían como yo quería. De hecho, durante un tiempo no hice nada, estuve casi diez años sin hacer nada, y en este proceso del cartel, he recuperado todas esas sensaciones.