"Seguimos teniendo el respaldo de la mayoría de los hermanos mayores"

José Manuel García Cordero afronta ya los preludios de su quinta Cuaresma y Semana Santa como presidente de la Unión de Hermandades. Antes del cierre de este curso se celebrarán las elecciones para elegir al nuevo consejo. García Cordero anunció meses atrás que no optaría a la reelección, pero, a día de hoy, no cierra la puerta de manera definitiva.

En esta entrevista, habla de los acuerdos alcanzados para fijar los horarios e itinerarios de las salidas procesionales de la próxima Semana Santa en las reuniones de día ya celebradas, de las medidas que se plantearán al Ayuntamiento para tratar de mejorar la seguridad y, especialmente, la fluidez de los pasos de peatones de la carrera oficial.

También aborda cómo vivió el momento más complicado de su mandato cuando se cuestionaron las cuentas de la institución. Pero, afirma que aún su consejo sigue teniendo el respaldo mayoritario de los hermanos mayores.

Pregunta.Desde hace semanas se están celebrando las reuniones de día para los horarios e itinerarios de la próxima Semana Santa. ¿Cómo han transcurrido estos encuentros?

Respuesta. Solo nos falta por cerrar el Jueves y el Sábado Santo por diversas causas. Para empezar, está la situación de la Hermandad de Santa Marta, que tuvo elecciones el día 9, y también hay que tener en cuenta la decisión de la Hermandad de Humildad y Paciencia de querer cambiar de día. Humildad nos comunicó en noviembre que iban a hacer un cabildo extraordinario para irse al Sábado Santo, una propuesta que se aprobó por mayoría. Luego se hizo la consulta a los hermanos mayores de la jornada que también dijeron que sí y ya estamos a la espera de que la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías diga sí o no. Por nuestra parte, no hay ningún inconveniente al cambio. En cuanto al Jueves, no fue hasta diciembre cuando tomó posesión el nuevo hermano mayor de la Oración en el Huerto por lo que tenemos que ajustar los horarios de ese día teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta también a los Santos Oficios y, si finalmente se autoriza, el cambio de día de Humildad.

P.¿Y el resto de días?

R.Estamos pendientes también de la Hermandad de las Tres Caídas, que tiene que ver si los andamios instalados frente a San Lucas en una casa que será un hotel afectan o no a su salida. Se está estudiando si salen de su iglesia o acaban saliendo de otro templo, como puede ser San Miguel, pero aún no hay nada cerrado al respecto. Están pendientes de los informes de la Delegación de Urbanismo y de la empresa constructora.

P.¿El Domingo de Ramos se queda tal y como cómo está?. Se lo pregunto porque la Hermandad de Bondad y Misericordia lleva algunos años solicitando pasar a ese día...

R.En estos cinco años ha habido años de suspensiones por la lluvia por lo que no hemos podido tomar los tiempos reales de las hermandades y algunas de ellas han crecido. La Borriquita, por ejemplo, ha crecido mucho por lo que ha pedido más tiempo de paso y se le ha concedido. Otras como la Coronación, Pasión y Transporte también han pedido más tiempo y se les ha concedido también. Por lo tanto, se ha decidido darle 20 minutos más a la jornada. Eso sí, la Borriquita saldrá a la misma hora, pero se ha comprometido a llegar al Palquillo 10 minutos antes.

P.Por lo tanto, ¿aún no hay hueco para Bondad en esta jornada?

R.Bondad nos hace todos los años esta solicitud. Nosotros no tenemos ningún inconveniente al respecto, por eso cada año se tramita la solicitud y se analiza si tiene encaje o no, pues nosotros somos meros gestores de las cofradías. Ahí está lo ocurrido el Sábado Santo. Humildad quiere entrar por lo que se le pregunta a las cuatro que ya están. Si dicen que sí, no hay inconveniente alguno. En el caso de Bondad, en la reunión de horarios de ese día se vuelve a leer la carta de solicitud. Y, tras eso, los hermanos mayores por unanimidad deciden que, mientras la jornada esté como esté, no puede entrar ninguna hermandad más pues, además, hay otros días con menos hermandades. No vamos a resolver el problema de una hermandad y generándolo a seis. No tendría sentido.

P.La tarde del Viernes Santo continuará siendo el día con menos cofradías en la calle...

R.Ahora mismo esta jornada está estabilizada, aunque en un futuro alguna del Martes Santo o de las futuras incorporaciones puedan solicitar ese día. Ahora bien, yo no lo veo tan mal teniendo en cuenta que venimos de un Jueves Santo y una Madrugada con muchas hermandades en las calles. Ya se verá si una de las futuras que entren fueran para ese día o no. Pero eso se deberá decidir más adelante.

P.¿Y el Lunes Santo? ¿Ha vuelto la concordia a la jornada tras lo ocurrido el pasado año?

R.La reunión de horarios del Lunes Santo fue bastante fluida porque, debido a lo ocurrido, no se pudo amarrar prácticamente nada. Se han acordado los mismos tiempos de paso del año pasado y el mismo orden. De hecho, la reunión duró muy poco y todo fue bien. Entiendo que en aquel momento se dijeron cosas en caliente y que la situación se ha ido enfriando conforme ha pasado el tiempo.

P.Finalmente, el proyecto de carrera oficial por la calle Cruces no podrá ejecutarse en esta legislatura…

R.Después de todos los problemas que hubo el año pasado con los pasos de peatones, se creó en el pleno de apertura del curso una comisión de hermanos mayores para estudiar todos estos temas. Y una de las cosas que nos plantearon fue la recuperación de la calle Cruces, que creemos que aporta mucho más beneficios que perjuicios. Hoy en día la calle Cruces o la plaza del Arroyo no es la de hace 15 o 20 años. En su momento se quitó porque aquello era una zona muy oscura y con una calzada muy irregular, pero hoy está arreglada. Además, facilitaría también mucho el lucimiento de las cofradías y que el público pudiese verlas también, porque la Plaza del Arroyo es mucho más amplia que Visitación y Santa Isabel. Pero, cuando empezamos a hacer estudios sobre los pros y los contras, nos encontramos con una dificultad grandísima, que son las casetas de obra que hay en la puerta de la antigua comisaría por las obras del futuro hotel que irá allí. Por lo tanto, este proyecto se ha frenado porque también sería necesario modificar la bajada de la Cuesta del Cristo de la Viga para que sea más suave cuando las hermandades regresen. El siguiente consejo tendrá que ser la que aborde este tema, si quiere.

P.Uno de los aspectos más cuestionados de la Carrera Oficial han sido los pasos de peatones. ¿Qué se piensa hacer este año para resolver este problema?

R.Tenemos pendiente una reunión con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Ignacio Martínez, para plantear una serie de medidas para mejorar los pasos de peatones, que empezaron a aplicarse el Lunes Santo del año pasado cuando vimos los problemas que se generaron el Domingo de Ramos donde dos pasos de peatones nos acabaron reventando la jornada como fueron los del Gallo Azul y el del Señor de la Puerta Real. El del Señor de la Puerta Real se va a suprimir porque no tiene sentido y hay elementos que dificultan el paso. Mientras, en el Gallo Azul se van a retranquear las vallas y se va a reforzar con más personal. Para ello, se va a pedir al Ayuntamiento una serie de medidas de seguridad que ya se aplican en otras ciudades que creemos que son interesantes implantarlas en Jerez.

P.¿Hablamos de aforar calles?

R.No. Estamos hablando de establecer pasos de peatones de un solo sentido y de ampliar el espacio para aquellos que sean de doble sentido. Hablamos de atrasar las vallas para que el público no se agolpe en ellas. Hablamos de reforzar el control de estos pasos con policías y hablamos de los tiempos de cruces para que no sean tan espaciados y, por tanto, no se acumule más gente.

El presidente de la Unión de Hermandades, el pasado viernes durante la presentación del cartel de la Semaa Santa. / Miguel Ángel González

P.¿Cómo se puede controlar la seguridad en otros puntos fuera de la carrera oficial con una elevada concentración de público? Le hablo de enclaves como Carpintería Baja, la plaza Plateros o Tornería, por ejemplo...

R.Lo que hemos hecho en estos lugares que menciona es trabajar jornada a jornada para que, al menos, haya la mayor separación posible entre las hermandades. Se hizo el Domingo de Ramos poniendo a Coronación tras la Borriquita para que hubiera un colchón con la siguiente que pasa por Tornería, que es Pasión. Y lo mismo se hizo después con el Transporte, colocándose antes al Perdón. Eso sí, hay jornadas muy complicadas como puede ser el Martes Santo, donde hemos alcanzado un acuerdo con todos los hermanos mayores para hacer controles de hora en estos tramos para determinar si se cumplen o no con los horarios y tener datos para hacer cambios en un futuro. Lo que este consejo no ve bien, ni creemos que sea conveniente para la Semana Santa que haya calles aforadas. Al final las cofradías pasan y los cofrades que se meten en estas calles saben ponerse y saben quitarse. Estoy convencido de que la solución pasa por coordinar y calcular muy bien los tiempos de paso dejando el espacio suficiente entre las hermandades.

P. Tras Semana Santa se iniciará el proceso electoral para elegir el próximo Consejo. ¿Usted descarta presentarse a la reelección?

R.A día de hoy, la idea es no presentarnos, pero no está totalmente cerrado. Muchos hermanos mayores nos dicen que lo repensemos, pero ahora mismo, a día de hoy, lo único que hay es que ya hay una o dos personas trabajando en candidaturas. Nosotros esperaremos a que pase la Semana Santa y ya decidiremos.

P.No descarta, por tanto, optar a una reelección...

R.Ni sí ni no. No hay nada cerrado porque, además, creo que hay que pensarlo porque han quedado cosas pendientes.

P.¿Se siente usted respaldado por la mayoría del pleno de hermanos mayores? No hay que olvidar que meses atrás se celebró un pleno de hermanos mayores donde una parte del pleno cuestionó duramente la gestión económica que se estaba realizando en la Unión de Hermandades...

R.Hay que pensar que cuando fue elegido este Consejo hace cinco años fue una votación de 26 a 19. Por lo tanto, tener el 100% del respaldo de los hermanos mayores es prácticamente imposible, salvo cuando decidimos la Magna Mariana y el cambio de fechas. Entiendo que a todo el mundo no le podemos caer bien o no gustarle nuestra forma de trabajar. Cada uno es libre de opinar. Pero, ahora mismo, la base gorda de los hermanos mayores sigue respaldándonos y se demostró en aquel pleno de octubre. Y pudieron haber sido más si no hubiera sido por una serie de declaraciones un poco malintencionadas que algunos realizaron. A día de hoy, seguimos teniendo el respaldo del bloque grande de las hermandades.

P. Quisiera incidir en lo ocurrido en aquel pleno. ¿Fue el momento más duro de su legislatura? Hay que tener en cuenta que se le responsabilizó de lo ocurrido entre las hermandades de la Cena y de la Paz de Fátima el Lunes Santo y de se apuntaron irregularidades en la gestión económica de la Unión de Hermandades...

R.Más que complicado, ha sido lo más desagradable de la legislatura. En cuanto al Lunes Santo, nosotros somos meros gestores de lo que deciden las hermandades. Nosotros no imponemos, sino que coordinamos. Y, si una hermandad decide salir por un lado o por otro, nosotros lo que hacemos es facilitar el trabajo con el CECOP. Si al final fuimos nosotros los que tuvimos que cargar con la responsabilidad porque así lo decidió el Obispado, lo aceptamos y listo. Y en cuanto al tema de las cuentas, tenemos la tranquilidad de que estaban bien. Es cierto que había una serie de cosas que detectó la auditoría y que ya se estaban corrigiendo porque para eso habíamos contratado un año antes a una empresa de asesoría fiscal y contable. Todo aquello se magnificó y fue muy desagradable.

P.Haciendo balance de la legislatura, ¿de qué se siente más orgulloso?

R.De lo que este consejo puede sentirse orgulloso es que nos hemos dejado la piel y hemos trabajado mucho para darlo todo por la Semana Santa de Jerez. Hemos trabajado por las hermandades de Jerez porque estamos convencidos de que podíamos aportar un puntito a la Semana Santa de Jerez y esperemos que se haya hecho.