Las cofradías jerezanas podrían estar cercanas a volver a los costaleros asalariados

Algunas hermandades jerezanas disfrutan todavía de una cierta solvencia para poder sacar sus pasos a las calles. Sin costaleros vinculados a la corporación, la solución pasa por poner a un capataz que traiga hombres que hagan el ‘servicio’. Los hay solventes y aficionados de todos los tipos y edades. Sin embargo, está situación se tornaría para pasar a un servicio de pago. Hay dos posibilidades: que no haya nadie dispuesto a sacar un paso gratis o que una hermandad vea que es mejor pagar a alguien solvente que no ver a un amateur ante un respiradero haciendo como el sabe dar los mandos y las ‘chicotás’ perfectas. Los alrededores de Sevilla ya saben lo que es volver a los asalariados. Pueblos que están separados de la capital a tan solo unos cuantos kilómetros y donde hay que pagar porque las cuadrillas macizas se van a la capital a sacar cofradías con capataces estrellas. Ayamonte ha sido noticia por poner un anuncio —sin permiso del capataz— pidiendo costaleros para el paso del Descendimiento. “Afortunadamente tenemos ya la cuadrilla cerrada”, afirmaba a este medio el capataz del paso. Pagar para sacar la cofradía en estos pueblos es algo normalizado No es noticia por mucho que salga en algunos medios. .

La costalería parece ser un fenómeno cíclico. Lento pero seguro hasta llegar al punto de inicio. Los pasos los movían antes de la década de los setenta los asalariados. Un submundo al que solo accedían hombres con una constitución fuerte dedicados a trabajos de esfuerzo continuo que posibilitaba sacar cofradías todos los días con un capataz, que era la persona encargada de tener acceso a ellos, generalmente, en una taberna donde se firmaban las carreras.

Después vinieron los hermanos costaleros y con ellos las molías de plata y el control de los cabildos de elecciones, donde eran las cuadrillas las que ponían o quitaban hermanos mayores.

La actual semi profesionalización parece querer explotar en un corto plazo de tiempo. Tras dos años de parón, las ‘igualás’ se visto mermadas este 2022 y algunas cuadrillas han igualado en dos tiempos. Sacar un paso ahora luce una barbaridad porque no se rompe a sudar cuando te sales ya que hay una legión de costaleros esperando. Sobre todo si hay música. Si la tendencia sigue siendo a la baja, sacar un paso que dé jabón perderá esa ‘erótica’ del costalero por sacar cofradías. Y volveremos a los asalariados. Las ‘orejitas’ del lobo están en los pueblos de Sevilla. Así que habrá que echar las barbas a remojar.