Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en el Teatro Villamarta

Integrantes de la Agrupación Virgen de los Reyes tocando tras el misterio de la Exaltación, de las Viñas.

La Agrupación Musical Virgen de los Reyes volverá a dar un concierto esta próxima Cuaresma en Jerez. Lo hará nuevamente de la mano de la Hermandad de las Viñas y los beneficios del recital se destinarán a la obra social de la corporación del Viernes Santo.

El concierto se celebrará el próximo 15 de marzo en el teatro Villamarta, acto en el que la cofradía también presentará su cartel de Las Viñas. El precio de la entrada es de 10 euros y estas ya pueden adquirirse en los canales habituales del Teatro Villamarta (en taquilla o a través de la página web). Las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes día 27.

Un año más, la reconocida agrupación jerezana acompañará al misterio de la Exaltación en su salida procesional de cada Viernes Santo.

Mientras tanto, la cofradía ha designado como cartelista de este año a Samuel Martínez. 'Pol Tattoo'. Realizó el cartel de la Semana Santa de Jerez en el año 2021 y entre sus últimas obras destacan los murales realizados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un mural realizado en 2024 con el rostro de María Santísima de la Concepción en el puente que lleva su nombre.