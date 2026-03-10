Concierto de Rancapino Chico a beneficio de la Guardia Romana del Transporte

Dentro del ciclo Tramos de Cuaresma, la Fundación Cajasol ha organizado el certamen 'Voces que rezan' con el que se quiere reivindicar el flamenco en el centro de la vida cultural andaluza. Para ello, se ha previsto un recital protagonizado por Rancapino Chico, quien estará acompañado por Antonio Higuera.

El recital en Jerez se ha previsto para el próximo 14 de marzo en el Auditorio Cajasol de Jerez en la avenida Ingeniero Ángel Mayo. La recaudación irá destinada a la obra social que desarrolla la Guardia Romana del Transporte. No obstante, el artista también estará el 7 de marzo en Sevilla en el Teatro Cajasol y el día 13 en la Catedral de Cádiz —la recaudación de este último irá destinada a la Archicofradía Sacramental de Medinaceli—.

La Fundación Cajasol explicó en un comunicado que esta iniciativa response a una "firme apuesta" "por poner en valor el flamenco como una de las manifestaciones más hondas de la identidad andaluza, especialmente en un periodo del calendario en el que tradición, espiritualidad y sentimiento popular adquieren una dimensión singular". En este marco, Voces que rezan se configura como una experiencia artística íntima y sobria, donde voz y guitarra dialogan desde la contención y la emoción.

El espectáculo traza un itinerario por los cantes de mayor profundidad y recogimiento del repertorio tradicional. Saetas, soleá, martinetes, malagueñas y fandangos vertebran un discurso musical en el que el cante se eleva como forma de oración, enlazando la tradición flamenca con el pulso espiritual propio de la Cuaresma. El programa incorpora además un solo de guitarra que acentúa el carácter introspectivo de la propuesta.

Las entradas pueden adquirirse ya a través de la página web de la Fundación Cajasol.