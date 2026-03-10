Sellos personalizados de Correos difunden la Semana Santa jerezana con la serie 'Crucifixión'

Correos, a través de su producto 'Tusello', ha hecho posible que el Club Filatélico Jerezano convierta en sellos personalizados una serie de seis imágenes bajo el título 'Crucifixión', dedicadas al patrimonio religioso que forma parte esencial de la Semana Santa jerezana. Para ello, el club adquirió a través de la web de Correos varios pliegos de este producto -que transforma imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos oficiales- hasta sumar un total de 600 sellos en formato panorámico.

Esta iniciativa forma parte de la programación del Club Filatélico Jerezano para 2026, que arranca con una propuesta que une devoción, patrimonio y cultura en pequeño formato. La colección recopila seis imágenes de Cristos pertenecientes a las hermandades de Amor, Buena Muerte, Esperanza, Lanzada, Salud y Viga, basadas en la obra del reconocido fotógrafo cofrade Jesús Salido, cuya mirada artística destaca por captar la fuerza expresiva y la espiritualidad de estas veneradas imágenes.

La selección no responde a criterios artísticos ni devocionales concretos, sino que busca ser representativa y abierta, con intención de ampliarse en el futuro. Jerez cuenta con un extraordinario patrimonio religioso, fruto de la tradición y el fervor de sus hermandades, que convierten cada Semana Santa en una manifestación cultural de primer nivel.

La iniciativa ha contado con la colaboración de las hermandades titulares de las imágenes reproducidas, así como con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, dentro de la candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura, y de su Delegación de Cultura.

Gracias a este apoyo institucional, la ciudad acoge además una exposición filatélica dedicada a la Semana Santa, que puede visitarse en los Claustros de Santo Domingo hasta el 4 de abril.

Con el impulso de Correos y la implicación del propio club, estas imágenes circularán por distintos puntos del país e incluso del extranjero, contribuyendo a difundir la riqueza artística de la Semana Santa jerezana entre aficionados a la filatelia y el mundo cofrade.

Las personas o entidades interesadas en crear su propio diseño mediante 'Tusello', como ha hecho el Club Filatélico Jerezano, pueden realizar su solicitud en cualquier oficina de Correos o registrarse de manera rápida, sencilla y gratuita en la Oficina Virtual de Correos. Los formatos disponibles incluyen pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 sellos con viñeta o 25 sellos clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4.