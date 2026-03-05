Conferencia de Raimo Goyarrola, obispo de Helsinki, este viernes 6 en el Obispado de Jerez

Monseñor Raimo Goyarrola, obispo de Helsinki, ofrecerá una conferencia-coloquio este viernes 6 de marzo en el salón San Juan Pablo II, en la sede del Obispado de Jerez. Se trata de un acto convocado por la Fundación CARF (Centro Académico Romano Fundación) en el marco del Foro Veritas Cultura, Fe y Verdad con el título 'Como evangelizar son complejos: llevar a Jesús con alegría'. La entrada es libre hasta completar aforo (20:00 horas).

Monseñor Goyarrola es natural de Bilbao con nacionalidad hispano-finlandesa y se trasladó a la capital de este país nórdico en 2006, cuando hacía apenas cuatro años de su ordenación presbiteral, incardinado en la prelatura del Opus Dei.

Ha sido capellán en residencia de estudiantes, asistente de Pastoral Universitaria en Helsinki y más tarde capellán universitario, profesor de religión y representante del Consejo Ecuménico de Iglesias de Finlandia.

El obispo Raimo Goyarrola, este viernes en Jerez.

Nombrado obispo por el Papa Francisco en 2023, fue consagrado en una catedral luterana ante las reducidas dimensiones de la católica. 15.000 personas asistieron, la ceremonia más numerosa en la historia de la Iglesia católica en Finlandia.

Encabezar a la comunidad católica en un país en el que es tan minoritaria y la tarea ecuménica que asume marcan el pastoreo de este obispo que es, además, prolífico escritor. Tiene recién publicada en 2025 la obra 'Romper el hielo'.