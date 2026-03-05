Hoy jueves, viacrucis del Cautivo de la Hermandad del Amor

La Hermandad del Cristo del Amor celebra esta noche su viacrucis de Cuaresma donde se portará a la imagen de Jesús Cautivo. El cortejo saldrá del Convento de Santa María de Gracia a las ocho y media de la tarde para realizar un recorrido de una hora y media aproximadamente por el entorno de este templo donde actualmente se le rinden culto a las imágenes de la corporación del Martes Santo.

El itinerario del viacrucis será: Convento de Santa María de Gracia, Ponce de león, Juana de Dios Lacoste, Carpintería Alta, Carmen, Sedería, Francos peatonal, Francos, Canto, Vid, Ponce de león y Convento de Santa María de Gracia.

Mientras tanto, para el día siguiente, primer viernes de marzo, esta talla permanecerá en besamanos durante toda la jornada en el también conocido como Convento de Santa Rita. La talla podrá venerarse en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde. Ya para el domingo será el besamanos de la dolorosa de la cofradía, Nuestra Señora de los Remedios, en este mismo templo.