El consejo promete trabajar a fondo el proyecto de la magna de palios

La noticia de la procesión magna de palios para el 12 de octubre de 2024 ha corrido como la pólvora no solo en los ambientes cofrades de la ciudad, sino también en todo el mapa cofrade de Andalucía e incluso más allá. Si la noticia se esperaba para el día 24 de septiembre donde monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, podía hacer público un decreto con el acontecimiento, según se desprendía del mismo consejo, finalmente se ha adelantado todo y, más que una aprobación, el prelado indica los pasos a seguir para llegar a buen puerto. Si el consejo de la Unión de Hermandades solicitó dos magnas para los próximos dos años, el obispo de Jerez ha sido taxativo y solo ha abierto la senda para la preparación de una procesión magna de palios en el año 2024. En el momento que ha tomado oportuno y desplegando el cómo y el porqué de todo este evento. Por tanto, habría que comentar que no es una luz verde sino más bien un semáforo en ámbar, es decir, se puede admitir a trámite la magna pero con precaución y, sobre todo, con la aprobación de los hermanos mayores y las cofradías de la ciudad.

Así las cosas, el consejo se pone en marcha para poner en pie la futura cita. Y para ello habrá que proceder primero con un proyecto y el consabido visto bueno del pleno de hermanos mayores ya que el escrito de Rico Pavés explica que este tipo de celebración “afectará a todas las Hermandades y Cofradías de la ciudad de Jerez” y, por tanto, “es necesario que el Pleno de Hermanos Mayores, como órgano superior de gobierno del Consejo Local de la Unión de Hermandades de Jerez, sea consultado sobre la propuesta concreta y adopte la decisión al respecto que estime conveniente, según la normativa diocesana”.

José Manuel García Cordero, presidente del consejo local de la Unión de Hermandades, ha querido manifestar a este medio que “finalmente, tras elevar al Obispado los dos proyectos de magnas, se llegó a la conclusión de que solo se iba a hacer una de palios”. Adelanta sobre este asunto que “hemos estado ya trabajando con don José Rico Pavés sobre el tema y ahora toca hacer la consulta a los hermanos mayores a través de un pleno”. Desde el consejo, a través de su presidente, se entiende que “la magna está concedida y que solo queda el visto bueno de los hermanos mayores”. A partir de ahí, García Cordero subraya que “se va a hacer un borrador del plan de trabajo y actos que queremos hacer en la magna, así como un proyecto económico. Todo esto se presentará al pleno y serán los hermanos mayores quienes decidan si se quiere o no hacer la magna y con lo que respondan los hermanos mayores se trasladará al Obispado para que don José redacte el decreto”. José Manuel García insiste en que “todo esto se ha estado llevando a cabo entre el obispo, la delegación diocesana y el consejo de cofradías”. Para el presidente es “una oportunidad coincidiendo con el Año Jubilar por el centenario de la Coronación de la Virgen del Carmen que enmarca también esta magna y es un momento de manifestar la gran devoción mariana que tiene Jerez hacia la Santísima Virgen. Por parte del ente con sede en Curtidores, se comienza a trabajar ya con la erección de una comisión de trabajo formada por cofrades y hermanos mayores para que la cita sea todo un éxito y para que “Jerez esté a la altura del nivel cofrade que existe en la ciudad”, según declaraba a este medio el presidente del consejo.

Hermanos mayores

Por otro lado, los hermanos mayores parecen haberles cogido la noticia con el paso cambiado. Cierto mutismo y una cierta tendencia a no tomar una postura. Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Sagrada Cena, afirma que “la magna hay que hacerla, pero sin distinción de Dolorosas. Creo que deberían de salir todas. Un broche final bonito sería la presencia de la Virgen de las Angustias, Virgen de Consolación, la Virgen del Carmen y la Patrona, Nuestra Señora de la Merced”. Para Natera, la procesión debería de hacerse “evidentemente sin coste alguno para las hermandades. Se debe de financiar con la recaudación por venta de sillas y palcos para que tuviera un coste cero a las cofradías”. E insiste en que “sería un error elegir a unas Dolorosas y a otras no”. Muñoz Natera entra incluso en el formato y afirma que la procesión debería de arrancar en su carrera oficial “a la altura de la Victoria y finalizando en la plaza de la Asunción”. Asimismo se deberían de poner, según el hermano mayor de la Sagrada Cena, “en todo este recorrido, la sillas correspondientes y aprovechar la zona de la Porvera para poner hasta cinco filas”.

Alejandro Aguilar es el hermano mayor de la Amargura. Sobre la magna, Aguilar apostilla que “hasta que no celebremos el pleno y se nos explique en qué va a consistir, si participan todas las hermandades, recorrido y detalles, así como la financiación de la procesión, no puedo concretar nada”. Y añade que “por lo expuesto por el señor obispo, hasta que el pleno no emita su decisión, no dará el visto bueno a la idea de manera definitiva”.

La postura del hermano mayor de la Amargura coincide con un elevado número de hermanos mayores que prefieren no hacer declaraciones hasta tener más datos sobre el asunto.