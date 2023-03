La cuadrilla de la Esperanza trabaja sobre el deseo de que la gente le rece

Manuel Jesús Elena no quiere los focos de las cámaras y no se identifica con las grabadoras de los periodistas. Parece rara avis en un mundo donde la brillantina cabalga a sus anchas y los pañuelos blancos van siempre muy bien colocados. “Soy esposo y padre de familia con un trabajo digno y he sido educado en una familia de iglesia. Me gustan las cofradías e intento estar en el sitio donde creo que puedo aportar mis conocimientos, pero sin estridencias. No me gustan las entrevistas ni los titulares, aunque entiendo que seamos noticia este año”, confiesa Manuel Jesús.

Él será el encargado de mandar el paso de palio de la Esperanza tras la decisión de la junta de gobierno de contratar una cuadrilla asalariada después los tristes acontecimientos de la pasada Semana Santa. Elena confiesa que llevará a cuarenta y ocho hombres, teniendo hasta tres relevos por palo”. Antiguamente, los costaleros asalariados no cobraban el mismo jornal. De ahí viene la famosa frase de cuando un capataz decía lo de “tos por iguá”, uno contestaba desde abajo, “a la hora de cobrar”. Sin embargo, la cuadrilla de Manuel Jesús Elena y el equipo de capataces van en “las mismas condiciones. Todos somos indemnizados. Y no digo asalariados porque este trabajo del costalero sería muy difícil de computar en un salario o pago por el trabajo realizado. Sería un precio incalculable”, afirma. Preguntado por el precio, Elena saca la muleta y da un pase por alto: “De eso no te puedo decir nada”, sentencia.

Los responsables de la cuadrilla han trabajado muy estrechamente tanto con el equipo de mayordomía como con el de la diputación de gobierno. “En todo lo que compete al trabajo de la cuadrilla hemos sido consultados y se han tomado las decisiones de una manera consensuada”. Y añade que “no sé las percepciones de los demás capataces que han pasado por este paso. Pero hasta hoy, la relación con la hermandad ha sido magnífica. Han ofrecido facilidades en todos los sentidos”, subraya Elena.

La cuadrilla, como es habitual en este capataz, trabajará con el costal. “Es mi herramienta y será la que se use en la Madrugada”. En cuanto a algunos costaleros de la Virgen que han pasado al Señor de la Vía Crucis por no trabajar con el costal, Elena no entra y afirma que “al menos a mí nadie me ha venido a preguntarme si se iba a usar molía o costal. No sé si ha habido algún costalero de la Esperanza que haya decidido cambiar e irse al Señor pero yo no he mandado a nadie al otro paso. La gente sabe de antemano cómo trabajo. Está claro que si llevo puesta una camiseta del Sevilla nadie puede esperar que sea del Betis”.

La cuadrilla hizo la ‘mudá’ del paso y también hizo la puerta. “Una puerta que es muy baja y que es complicada. Pero se hizo en su momento y no debe de haber problema alguno el día de la salida”, afirma el capataz. En cuanto a la gente que lleva “yo hice una ‘igualá’ abierta. Pudo venir todo el que quiso formar parte de la cuadrilla. Lógicamente hay gente que se identifican con mi forma de trabajar los pasos y el grueso se puede decir que es la cuadrilla de la O. Pero también hay costaleros de otras hermandades. A nadie se le ha cerrado la puerta”.

Por último, un deseo del capataz de cara a la salida procesional de este año. “Lo más importante es que la gente rece ante la Virgen cuando la vea en la calle. Todo lo demás es aleatorio. Sí es cierto que el trabajo es importante y el deseo de mi cuadrilla es que todo funcione bien para invitar al rezo a María”. Volvió Elena a no querer tomar un papel protagonista en este capítulo. Todo el esfuerzo realizado con esta cuadrilla que se estrena en la Semana Santa de Jerez es por y para María Santísima de la Esperanza. Borrar de alguna manera lo ocurrido en el pasado y que la Señora de San Francisco se dé una vueltecita por Jerez elegantemente y como Ella se merece.