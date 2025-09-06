Eduardo Biedma continuará como capataz general de la Hermandad de la Clemencia

El misterio de la Clemencia, por el Polígono de San Benito, el pasado Martes Santo.

La Hermandad de la Clemencia ha dado a conocer este sábado el nombramiento de distintos cargos de confianza dentro de la corporación radicada en el Polígono de San Benito. Entre ellos se encuentra el de Eduardo Biedma Barea, que continuará como capataz general de la cofradía.

Por otro lado, José Luis Romeral continuará como vestidor de las imágenes de la cofradía del Martes Santo.

La junta de gobierno también ha nombrado al equipo de camareras que tendrán las imágenes. Estará conformado por Rocío Becerra García, Macarena Jiménez Pérez, Virginia Gómez Franco, Aurora Herrero García, Juana Hurtado Alcón e Inmaculada Gómez Ganaza.

Mientras tanto, se han designado camareras honoríficas a Martxeli Múgica Álava, Isabel Torres García y Ana Barea Benítez.