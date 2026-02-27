Eulalia Prieto, protagonista de la XXXI Evocación de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz

La Ermita de San Telmo acogerá este sábado 28 de febrero a partir de las 20.30 horas la XXXI Evocación de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, un acto que organiza la Hermandad del Cristo de la Expiración.

La protagonista de la misma será Eulalia Prieto, quien contará con la presentación de José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de Hermandades y ex hermano mayor de El Cristo. Además, se contará con la intervención del saetero jerezano Luis Santiago, que pondrá el toque sonoro al acto.

Cartel anunciador del acto.

Esta cita, por su relevancia y antiguedad, es, sin lugar a dudas, una de las relevantes dentro del calendario de Cuaresma que tienen lugar en la ciudad, y en ella se desgranan los diferentes pasajes bíblicos que recogen las siete frases pronunciadas por Jesús en el Calvario.

Lala Prieto fue pregonera del Nazareno en el año 2023, y al año siguiente, en 2024, fue elegida para pregonar la Semana Santa de Jerez.

El pasado año fue protagonista de la XXXIII edición de la Exaltación del Calvario que organiza la Hermandad de la Piedad. Del mismo modo, y de cara al próximo septiembre, será la encargada de ofrecer el fervorín a la Virgen de la Merced.