Besamanos extraordinario de la Virgen de las Angustias para recibir la Medalla de Oro de Jerez

La Virgen de las Angustias recibirá el próximo sábado 7 de marzo la Medalla de Oro de Jerez que le fue concedida a finales de noviembre. Se hará en una eucaristía que se desarrollará a partir de las ocho de la tarde en la Capilla de las Angustias. La imposición será realizada por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en un oficio religioso que correrá a cargo de José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo.

Con motivo de esta entrega, la Hermandad de las Angustias ha previsto que la dolorosa se exponga en besamanos durante toda la jornada. Para ello, la Capilla de las Angustias abrirá a las diez de la mañana, momento en el que se iniciará esta veneración hasta la eucaristía de la tarde.

La Medalla de Oro de Jerez fue entregada a la Hermandad en un pleno con carácter extraordinario y solemne celebrado el pasado 22 de noviembre en Los Claustros de Santo Domingo y ahora es cuando se le impondrá a la dolorosa. Este reconocimiento de la ciudad se realiza con motivo del centenario de la reorganización de la Hermandad, una efemérides que se celebró a lo largo del pasado año.

Además, la cofradía tiene prevista iniciar la próxima semana su ciclo de conferencias cofradieras, que este año alcanzará su quincuagésima novena edición. Será el jueves día 5 la primera de las ponencias que correrá a cargo del hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña Carrizano, quien dará una conferencia titulada '¿Qué tiene la Esperanza de Triana?'. Mientras el 12 de marzo será la segunda de las citas con la participación de José Antonio Carmona Otero, con una charla denominada 'Si la cámara de Carmona Otero hablase...'.