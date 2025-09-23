Ezequiel Simancas, nuevo capataz de Nuestra Señora de Fátima
El jerezano se vincula aún más con la Hermandad de la Paz, con la que también saca el palio de la Virgen del Refugio desde la pasada Semana Santa
La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Paz ha anunciado a Ezequiel Simancas García como nuevo capataz de Nuestra Señora de Fátima. Desde la cofradía se ha confiado en la figura del jerezano que "contribuirá a mantener y engrandecer la devoción y el fervor hacia Nuestra Señora de Fátima, para mayor gloria de Dios y testimonio de fe".
Hay que recordar que Ezequiel Simancas es el responsable desde la pasada Semana Santa del palio de María Santísima del Refugio de los Pecadores.
