Ezequiel Simancas, nuevo capataz de Nuestra Señora de Fátima

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Paz ha anunciado a Ezequiel Simancas García como nuevo capataz de Nuestra Señora de Fátima. Desde la cofradía se ha confiado en la figura del jerezano que "contribuirá a mantener y engrandecer la devoción y el fervor hacia Nuestra Señora de Fátima, para mayor gloria de Dios y testimonio de fe".

Hay que recordar que Ezequiel Simancas es el responsable desde la pasada Semana Santa del palio de María Santísima del Refugio de los Pecadores.