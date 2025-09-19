Francisco García-Figueras Mateos, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026

La Unión de Hermandades ha dado a conocer el nombre de la persona que dará el pregón de la Semana Santa de 2026. El designado finalmente ha sido Francisco García-Figueras Mateos, hermano de la corporación de la Defensión. El anuncio de la Semana Mayor será el próximo 22 de marzo.

Tras varias semanas donde trascendieron algunos nombres planteados al Obispado de Jerez, el órgano rector de las cofradías ha hecho oficial el nombramiento de este cofrade de la hermandad radicada en el Convento de Capuchinos.

Diplomado en Empresariales y Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Cádiz, Franciso García-Figueras tiene 45 años de edad y es hermano de la Defensión desde hace más de 40 años. Fue miembro de la junta de gobierno de esta corporación entre 2018 y 2021 donde tuvo la responsabilidad de las diputaciones de formación y cultos. Además, desde el año 2022 se encarga de editar el anuario de esta corporación penitencial.

Entre 2001 y 2005 realizó labores de catequista de Confirmación en la Parroquia de las Nieves y desde 2013 a 2017 asumió las labores de catequesis del grupo joven de este templo. Mientras, desde 2021 imparte las catequesis de Primera Comunión en el colegio de la Compañía de María y, desde el año pasado, forma parte también del equipo de catequistas de Confirmación.