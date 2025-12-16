La Fundación La Caixa colabora con el programa de ayudas a familias necesitadas de la Unión de Hermandades

Representantes de la Unión de Hermandades y de la Fundación La Caixa.

La Unión de Hermandades de Jerez ha recibido al apoyo de la Fundación La Caixa mediante una aportación de 10.000 euros que se destinará a su programa de ayuda a familias vulverables. Con él, 158 familias recibirán productos típicos navideños y de primera necesidad.

El órgano rector de las cofradías tiene previsto distribuir entre este miércoles y el jueves unos vales canjeables en una treintena de puestos de la Plaza de Abastos por alimentos frescos y productos de primera necesidad, así como los típicos de estas fechas, como turrones, mantecados, chocolates, queso o jamón serrano.

La Unión de Hermandades de Jerez desea agradecer a la Fundación La Caixa’ una vez más su implicación en este proyecto, que permitirá a 158 familias jerezanas, poder pasar una mejor Navidad.