La Fundación La Caixa colabora con el programa de ayudas a familias necesitadas de la Unión de Hermandades
La entidad aporta unos 10.000 euros que se destinarán al reparto de vales canjeables en puestos de la Plaza de Abastos
La Unión de Hermandades de Jerez ha recibido al apoyo de la Fundación La Caixa mediante una aportación de 10.000 euros que se destinará a su programa de ayuda a familias vulverables. Con él, 158 familias recibirán productos típicos navideños y de primera necesidad.
El órgano rector de las cofradías tiene previsto distribuir entre este miércoles y el jueves unos vales canjeables en una treintena de puestos de la Plaza de Abastos por alimentos frescos y productos de primera necesidad, así como los típicos de estas fechas, como turrones, mantecados, chocolates, queso o jamón serrano.
La Unión de Hermandades de Jerez desea agradecer a la Fundación La Caixa’ una vez más su implicación en este proyecto, que permitirá a 158 familias jerezanas, poder pasar una mejor Navidad.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Turismo de Ceuta
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía