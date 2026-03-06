Imágenes del primer viernes de marzo de tradicionales besapiés

El primer viernes de marzo es un día muy especial en la Cuaresma jerezana. En esta jornada varias imágenes del Señor se exponen en besapiés durante toda la jornada para que sean venerados por los fieles.

Una cita destacada se produce cada año en la Parroquia de San Lucas (antes santuario).La pasada medianoche, la Hermandad de las Tres Caídas celebró su función principal de instituto y, tras él, se abrió el besapiés con el Señor de las Tres Caídas que ha estado abierto durante toda la jornada de viernes. Además, durante la madrugada y la mañana de esta jornada se han celebrado siete eucaristías, un número que simboliza los siete dolores de la Virgen María.

También ha sido una jornada de visita a otros templos en el centro de la ciudad. En San Juan de los Caballeros se pudo ver al Señor de la Esperanza en besapiés con la Señora de las Lágrimas, tras él, en el altar mayor. Mientras, en el Convento de Santa María de Gracia se veneró al Señor Cautivo que la noche anterior presidió un viacrucis por las calles del entorno.

Y muy cerca de este punto, estuvieron abiertas las puertas de la capilla de las Hermanas de la Cruz donde estuvo en besapiés el Señor del Amparo, de la Hermandad del Consuelo. Finalmente, en Santiago ha estado en besapiés el Santísimo Cristo de las Almas, de la Sacramental.