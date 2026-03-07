Así ha sido la bendición del Señor de Humildad, de la Agrupación Parroquial de Barbadillo

La Agrupación Parroquial de Barbadillo vivió este sábado un día histórico. La corporación, que tiene su sede canónica en la Parroquia del Rocío, un templo que tiene una sede provisional en Olivar de Rivero —aunque ya se construye una iglesia en una parcela de la avenida de Arcos—, vivió la bendición de su nueva imagen, la de Jesús de la Humildad en su Expolio por parte del obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. El oficio religioso se desarrolló en la Parroquia de Fátima.

Esta talla sustituye a la que hasta hace unos días veneraba esta agrupación que procesiona en la tarde noche del Sábado de Pasión. No obstante, ambas son del mismo autor, Manuel Martín Nieto.

El escultor señalaba por sus redes sociales antes de que se celebrara la bendición que, con esta obra, ha querido hacer “una representación distinta dentro del respeto a la tradición, intentando transmitir mayor naturalidad, humanidad y movimiento en la postura del Señor”.

Tallada den madera de cedro real, ha sido policromada al óleo con elementos que reflejan los signos de la Pasión “como son los flagelos, las heridas y el dolor del camino al Calvario, trabajados combinando talla y veladuras para lograr mayor profundidad y realismo”. “Su rostro refleja el dolor del sufrimiento, pero también la dulzura y la serenidad que nacen de su infinita humildad”, agregaba el imaginero.

Al término de la eucaristía, se inició una procesión para trasladar la talla desde Fátima hasta la Parroquia del Rocío. La imagen iba portada sobre una parihuela cargada a hombros por su cuadrilla de costaleros. La Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme, de Dos Hermanas acompañó a la nueva talla en este traslado.

También lo hará el próximo Sábado de Pasión en su salida procesional donde la agrupación volverá a visitar el centro de la ciudad, aunque en esta ocasión tiene previsto hacer estación de penitencia en el Convento de Santo Domingo.