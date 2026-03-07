Pasacalles de la Agrupación Musical de la Clemencia por el centro de Jerez

La Agrupación Musical de la Clemencia, de Jerez, protagonizó en la tarde de este sábado un pasacalles por las calles del centro de la ciudad. El público acompañó al grupo jerezano que interpretó diversas piezas de su repertorio para esta Semana Santa.

El pasacalles forma parte de los previstos este año dentro del Ciclo de Cuaresma Spe Lucis que organiza el Ayuntamiento y que incluye una serie de actos y actividades durante estas semanas previas a la Semana Santa.

La Agrupación Musical de la Clemencia solo tocará el Martes Santo en Jerez. Mientras, el Domingo de Ramos repetirá con la Borriquita de Chiclana; el Miércoles estará en la segunda parte de la salida del Gran Poder de San Fernando; el Jueves se estrenará con el Cristo del Perdón de La Roda de Andalucía; y el Viernes estará el Nazareno de La Puebla de Cazalla.