La Hermandad de la Defensión presenta este jueves su anuario

La Hermandad de la Defensión presentará este jueves, a partir de las ocho de la tarde, su Anuario 2024-2025, una publicación en la que recoge toda la actividad que ha realizado durante el pasado curso cofrade. El acto se desarrollará en su casa de hermandad y contará con la participación del hermano mayor de la corporación penitencial, Jorge Bernal, y el autor de la publicación, Francisco García-Figueras Mateos.

El Anuario, que alcanza su tercera edición, reúne testimonios y artículos firmados por personas de reconocida relevancia en el ámbito institucional y cofrade, así como por miembros de la propia cofradía. Está ilustrado con más de 180 fotografías y dedica especial atención a los cultos a los titulares de la hermandad, la Cuaresma y la Semana Santa, incluyendo una amplia galería fotográfica del pasado Martes Santo. Asimismo, recoge artículos sobre el patrimonio material e inmaterial de la hgermandad, además de sus vínculos históricos con el ejército y con el colegio Montaigne (Compañía de María).

Entre sus contenidos, destacan dos semblanzas, la dedicada a Fray Alfonso Jiménez Santos y la incluida en la sección Antología literaria, en la que Antonio Gallardo Monge rinde homenaje a su abuelo, Antonio Gallardo Molina, con motivo del centenario de su nacimiento.

El Anuario mantiene, además, secciones habituales como 'Carteles con historia', 'La leyenda del tiempo', 'Tribuna libre' y la 'Memoria anual'.

Los beneficios obtenidos con la venta de esta publicación, que tiene un precio de 15 euros, se destinarán íntegramente a la acción social Virgen de la O.