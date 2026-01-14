La Hermandad de la Defensión presenta este jueves su anuario

La publicación alcanza este año su tercera edición

La cruz de guía de la Hermandad de la Defensión
La cruz de guía de la Hermandad de la Defensión / Vanesa Lobo

La Hermandad de la Defensión presentará este jueves, a partir de las ocho de la tarde, su Anuario 2024-2025, una publicación en la que recoge toda la actividad que ha realizado durante el pasado curso cofrade. El acto se desarrollará en su casa de hermandad y contará con la participación del hermano mayor de la corporación penitencial, Jorge Bernal, y el autor de la publicación, Francisco García-Figueras Mateos.

El Anuario, que alcanza su tercera edición, reúne testimonios y artículos firmados por personas de reconocida relevancia en el ámbito institucional y cofrade, así como por miembros de la propia cofradía. Está ilustrado con más de 180 fotografías y dedica especial atención a los cultos a los titulares de la hermandad, la Cuaresma y la Semana Santa, incluyendo una amplia galería fotográfica del pasado Martes Santo. Asimismo, recoge artículos sobre el patrimonio material e inmaterial de la hgermandad, además de sus vínculos históricos con el ejército y con el colegio Montaigne (Compañía de María).

Entre sus contenidos, destacan dos semblanzas, la dedicada a Fray Alfonso Jiménez Santos y la incluida en la sección Antología literaria, en la que Antonio Gallardo Monge rinde homenaje a su abuelo, Antonio Gallardo Molina, con motivo del centenario de su nacimiento.

El Anuario mantiene, además, secciones habituales como 'Carteles con historia', 'La leyenda del tiempo', 'Tribuna libre' y la 'Memoria anual'.

Los beneficios obtenidos con la venta de esta publicación, que tiene un precio de 15 euros, se destinarán íntegramente a la acción social Virgen de la O.

