La Hermandad de Humildad y Paciencia de Jerez suspende el traslado de María Santísima Trinidad

María Santísima de la Trinidad acompañada por San Juan Evangelista en la Hermandad de Humildad y Paciencia de Jerez

La Hermandad de Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera ha informado de la suspensión del acto del traslado de María Santísima de la Trinidad previsto para este lunes 29 de septiembre en la Iglesia de la Santísima Trinidad.

Según confirma en un comunicado la Trinitaria Hermandad de San Antonio Abad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Trinidad, San Juan Evangelista y Santa Rafaela María "por motivos de logística y organización interna, se ha visto obligada a suspender el acto".

No obstante, "comunicamos con alegría que, desde este lunes 29 de septiembre, en horario de tarde, podrá contemplarse en nuestra sede canónica a María Santísima de la Trinidad acompañada por San Juan Evangelista, ya entronizados en el paso de palio cedido generosamente por la Fraternidad Servita de Carmona, en el que recorrerán las calles de Jerez en la Salida Procesional Extraordinaria del próximo sábado 4 de octubre".

La Hermandad, consciente de la ilusión generada en torno a este acto, agradece "la comprensión de todos" y reitera su compromiso para que la salida extraordinaria se desarrolle con la mayor solemnidad y esplendor posibles, como verdadero culmen de las celebraciones del 25º aniversario de nuestra erección canónica.

"Rogamos a todos los fieles y devotos que nos acompañen especialmente con sus oraciones en estos días previos, y les invitamos a vivir con intensidad la jornada del próximo sábado, en la que María Santísima de la Trinidad y San Juan Evangelista recorrerán las calles de Jerez bajo palio", concluyen en la nota.