La Hermandad de la Sed regresará a su parroquia el próximo día 25

La Hermandad de la Sed ha anunciado que el próximo día 25 de este mes de enero regresará a su parroquia, en la que se están ejecutando obras de ampliación desde hace unos meses. Durante este periodo, la corporación del Lunes Santo ha estado en la Parroquia de San Miguel, templo al que fueron trasladados a mediados de noviembre de 2024.

La cofradía, por el momento, no ha dado a conocer el itinerario ni el horario de regreso que realizará con sus imágenes, el Crucificado de la Sed y María Santísima del Amparo al señalar que aún tiene que contar con el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. No obstante, cabe la posibilidad de no hacer un camino de regreso por el camino más corto, sino de hacer uno algo más largo visitando algunos templos como podría ser la Catedral o la Ermita de Guía —la cofradía de la Sed tiene un importante vínculo con el Perdón—.

En estos momentos, ya se está ejecutando la parte final de la ampliación de esta parroquia de la zona de Puertas del Sur. Así, se ha incrementado su superficie para que tenga capacidad para unas 300 personas y se ha habilitado una pequeña capilla para la adoración al Santísimo así como una sacristía. También se ha habilitado una nueva planta alta donde irá el coro, además de distintas aulas donde la parroquia podrá desarrollar sus actividades de catequesis, además de espacios de reunión de otros grupos. El inmueble mantiene sus accesos, tanto el peatonal como el que se utiliza para la salida de la corporación penitencial en la jornada del Lunes Santo.

La corporación ya prepara el regreso a su parroquia por lo que ya ha informado a los hermanos que aquellos que quieran participar en el traslado deberán recoger su papeleta de sitio los días 15, 16, 19 y 20 de enero en la sede que tiene la corporación en la avenida Puertas del Sur (edificio Primero de Mayo). Además, ya ha anunciado que en el día previo al traslado se celebrará una eucaristía de acción de gracias en la Parroquia de San Miguel por el periodo que han permanecido en este templo.