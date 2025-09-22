La Hermandad de la Viga ratifica a sus capataces

Los pasos del Cristo de la Viga y de Nuestra Señora del Socorro, tras salir de la Catedral el pasado Lunes Santo.

La Hermandad de la Viga ya ha dado a conocer a los capataces que comandarán sus pasos en su salida procesional del Lunes Santo de 2026. La corporación radicada en la Catedral mantendrá a las mismas personas que ya dirigieron sus pasos en la pasada Semana Santa.

De este modo, al frente del paso del Crucificado de la Viga continuará estando Eduardo Salazar Moreno, que a su vez es el hermano mayor de esta cofradía. Mientras tanto, Jaime Racero volverá a ponerse frente al paso de Nuestra Señora del Socorro, puesto de confianza en el que se estrenó el pasado Lunes Santo.

Con esta decisión, la corporación penitencial ha querido mostrar su "total confianza" en los designados y mostró su deseo de que los titulares a los que le rinde culto "les guien e iluminen en el desempeño de sus responsabilidades".