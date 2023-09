“En las hermandades es necesario el cambio para que entre aire fresco”

—Ha sido un proceso electoral complicado en la hermandad ¿Qué valoración hace de todo lo vivido recientemente?

—Es cierto que ha sido un proceso electoral que se ha visto contaminado por una cuestión que no es inherente al mismo proceso y que surgió un par de días antes de la primera cita electoral. Supuso una convulsión en la institución. Se llegó al empate técnico y yo, con lo que me quedo, es con que hubo una segunda vuelta envuelta en un clima de serenidad, que es como se debe de ejercer el derecho al voto. Además, hubo una amplia participación de los hermanos. Votaron más quinientos. Así que esto ha dado fuerza y legitimidad al resultado final.

—¿Fue usted consciente de la inhabilitación del anterior hermano mayor o se enteró por la prensa?

—Estaba presente cuando se le entregó la carta a Manolín, aunque fue en un momento de un poco más de privacidad con él; pero estábamos en el Obispado. Ahora desde la delegación se quiere cumplir con una serie de protocolos de actuación cuando hay dos candidatos y por eso estábamos reunidos. Nosotros teníamos un desconocimiento total de la situación. De hecho, cuando sale después a la luz y veía los mensajes, lo primero que hice fue ir a verlo. En ese momento no estaba y no pudo ser. Pero no era consciente de nada.

—¿Cómo se ha hecho el traspaso de poderes?

—Normalmente suele ser un poco más complejo cuando no hay una continuidad. Agradezco a los miembros de la anterior junta su dedicación por el trabajo de los últimos cuatro años.

—Permítame que insista: ¿Hubo presencia de la anterior junta en esta toma de posesión?

—A efectos de protocolo se solicitó al teniente hermano mayor en funciones la confirmación de las personas que iban a asistir. Por una u otra causa tan solo vinieron dos miembros de la junta saliente.

—¿Por qué es tan complicado que un candidato que no sale de la junta anterior pueda ganar unas elecciones?

—Esto que me comenta no es inherente a las hermandades, sino que está más relacionado con el ser humano. Cuando hay una innovación tecnológica siempre hay una cierta desconfianza. Así que cuando existe un ‘régimen’ establecido surge un cierto sentimiento de que se va a derribar una forma de gobierno. Y no es así. Es una innovación. Yo creo que nosotros llevamos en nuestra candidatura personas muy cualificadas que pueden aportar mucho para llevar a la hermandad a la vanguardia.

—¿Es usted consciente de que hereda una situación complicada y, en cierta forma, una hermandad dividida?

—No estoy de acuerdo con lo que usted dice. Tras la segunda ronda se pusieron en contacto conmigo muchos hermanos que nos trasmitieron que habían votado a la otra opción pero que estaban con la institución. Por lo tanto, tengo la confianza y la seguridad de que no hay ningún cisma abierto en la hermandad. Habrá personas que tendrán más cercanía o menos con nosotros. Pero poco a poco todos remaremos en un mismo sentido. No tengo desconfianza. Se pasó página de las elecciones y ahora toca ser una hermandad unida y para todos.

"Lo de la 'Sentencia' ha sido una decisión de todos los hermanos porque al votar este proyecto ya se sabía que volvería la agrupación musical"

—¿Usted es hermano antiguo en la corporación?

—Sí. Yo soy hermano de cuna. Mi abuelo fue uno de los fundadores, así como mis tíos y mis padres. No pertenezco a ninguna otra hermandad. Soy de la Yedra desde que tengo uso de razón.

—Ha ocupado puestos en juntas anteriores e incluso escribió un libro de la historia de la hermandad ¿Cómo decide presentarse a hermano mayor?

—Efectivamente yo estuve trece años en junta de gobierno. Pero después decidí atender a mi familia. En esos años había tenido tres niñas y era el momento de retirarme. Este tipo de decisiones son importantes porque, a veces, nos situamos como tapones y no dejamos pasar a personas que vienen con más ilusión. Estuve algunos años fuera del órgano de gobierno. Me ayudó a recuperar, respirar y tomar impulso. En principio tuve la intención de presentarme para el consejo actual pero la pandemia y algunas circunstancias me llevaron a tomar la decisión de presentarme a hermano mayor en la Yedra. Fui a hablar con Manuel Hurtado para preguntarle si él se iba a presentar de nuevo. Una vez que él me dijo que no se iba a presentar yo le comenté, con un par de años de antelación, que yo iba a dar el paso.

—Es necesario que el cofrade no confíe prácticamente toda su vida a la hermandad. Tener otros ámbitos que no sean las cofradías. Sin embargo parece que esto es un denominador demasiado común, ¿no cree?

—Esto es crucial. Para la persona y para la institución. La vida es hermosa y tiene otros muchos ámbitos y aspectos. Todo nos hace crecer como personas. En cuanto a la institución, pues le diría que es necesario que se vaya regenerando y que vaya innovando. Que entre aire fresco. Eso solo se produce con el cambio.

—¿Cuáles son las bases del proyecto de César Díaz?

—Creo que es muy interesante el proyecto que traemos para la hermandad. Está centrado fundamentalmente en los hermanos que es lo más importante de todo. Los hermanos deben de tener la posibilidad de participar en los distintos ámbitos y facetas que hay en la hermandad. Las cofradías son muy bellas en las calles, pero la hermandad tiene otros muchos aspectos que hay que cuidar que nos ayudará a crecer. Tenemos un proyecto muy bonito que le hemos titulado como ‘quinientas esmeraldas’. Se trata de ponerse el objetivo de conseguir esos quinientos hermanos de nazarenos que les llamamos esmeradas porque son verde y valiosas. Vamos a trabajar para cuidar al nazareno. Además, queremos llevar a cabo un proyecto de vanguardia tecnológica con la puesta en funcionamiento de una app para los hermanos con un espacio personal y que vamos a avanzar mucho. También quiero subrayar la digitalización del archivo porque es el corazón de la idiosincrasia de las cofradías y hay que cuidado. En el patrimonial existe un anhelo y una ilusión desde hace muchos años de poder completar el paso de palio con unos respiraderos nuevos. Siempre fue una asignatura pendiente y lo vamos a iniciar. Hay que ilusionar a los hermanos y tener un objetivo común como es el proyecto de los respiraderos. Esto no ayudará a aunar fuerza.

—Y además seguir con los dos capataces y traer a la agrupación de la ‘Sentencia’.

—Yo hablé con los dos capataces en primera misa que se celebró después de la pandemia. Es decir que hace ya años que les trasladé que contaba con ellos porque había ciertos rumores de cambios. Ellos lo tenían claro y se notificó en la presentación del proyecto. El asunto de la banda de la ‘Sentencia’ he de decir que, lejos de lo que se había hablado en algunos programas, aquello no tenía fundamento alguno. Era inviable porque tocaba el Jueves y el Viernes Santo. Sin embargo, el destino quiso que viniera porque antes de la segunda vuelta se abrió la puerta en el momento en el que la hermandad de las Viñas hace público un cambio. Así que se negoció entre los dos cabildos de elecciones.

—Se ha hablado de que las Viñas soltó la banda porque ya había un precontrato con ustedes.

—Eso no es cierto. Lo ha hablado incluso con Lolo Tristán. Y le trasladé de que yo no me negaba a que pudiera entrar pero que en ningún momento movimos ninguna ficha en ese sentido. Surgió por el destino y porque ellos deciden traer a Virgen de los Reyes. Se abrió la puerta y la aprovechamos. Tiene un nivel musical brutal y bueno creo debemos de apostar por la calidad. La banda de la Estrella de Dos Hermanas ha significado mucho también y son grandes profesionales. Otra gran banda. En definitiva, ha sido una decisión de todos los hermanos porque al votar este proyecto ya se sabía que volvería la ‘Sentencia’.

"La Madrugada y ahí está el ‘adn’ de la cofradía. Es inviable un cambio hoy en día"

—No se plantea una banda de cornetas en el misterio.

—La ‘Sentencia’ es un binomio perfecto. No hay razón para cambiar de estilo musical ni la junta se ha planteado ese cambio.

—Y las imágenes…

—Eso es lo más importante. El Señor de la Sentencia que está atrayendo a muchas personas a la hermandad. Es capaz de ser el que captura más almas en Jerez. Y de la Virgen de la Esperanza qué te puedo decir. Es una imagen de Dolorosa que desde ya muchísimos años desborda la devoción no solo del barrio y la ciudad, sino todo el arco cofrade.

—¿Y si saliera la hermandad el Jueves Santo?

—Se podría hablar mucho tiempo de este asunto. Pero desde 1951 se cambia a la Madrugada y ahí está el ‘adn’ de la cofradía. Es totalmente inviable hoy en día.