Joaquín Vallejo: “Esta es una hermandad donde vamos todo el mundo a una”

Su teléfono móvil no para de sonar. Apenas quedan unos días para que la Hermandad del Rocío de Jerez inicie el camino hacia la aldea y el trabajo es incesante. Joaquín Vallejo Cabrera, hermano mayor, afronta su primer Rocío de este segundo mandato. Hablamos con él.

Pregunta.–Ha sido terminar la Feria y un no parar....

Respuesta.–La verdad es que sí, llevamos una semana haciendo de todo, desde gestiones hasta reuniones del Plan Romero, los preparativos..., en fin, todo lo que conlleva preparar la salida de la Hermandad.

P.–¿Qué es lo peor en estos días previos?

R.–Bueno, lo más difícil es cuadrar el número de solicitudes de los hermanos con lo que te permite y demanda el parque de Doñana. Ya estamos en 2.800 hermanos, y no es fácil. Afortunadamente, la participación ha crecido en los últimos años, la devoción también, pero lógicamente, los números que tenemos para las administraciones son los mismos y no parece que tengamos fácil solución. Entonces, dicho encaje es ahora mismo lo más difícil, ya luego, una vez que arranca la romería, como yo digo siempre, a pesar de ser una hermandad grande, somos una hermandad también ordenada, que va todo el mundo a una, que no hemos perdido ese sentimiento de familiaridad y de conocernos todos o casi todos y que también la idiosincrasia de la hermandad es particular. Además las personas nuevas que vienen, se acoplan a esa forma de caminar y de peregrinar, que gracias a Dios la mantenemos desde hace muchos años, participando todo el mundo en las misas de la mañana, en el ángelus y en la eucaristía.

“Será extraño celebrar la misa pontifical en el Paseo Marismeño, pero era algo necesario”

P.–Si hablamos de cifras, cuáles son las del Rocío de este año en Jerez…

R.–Pues de más o menos los mismos números del año pasado, 256 matrículas de vehículos, 56 carriolas, 195 todoterrenos, 325 caballos, unos 100 peregrinos, en total, alrededor de 2.500 personas. La novedad es que este año hemos crecido algo en carriolas, que era lo que le pedimos a nuestros hermanos, porque nos lo solicitan las autoridades y en esa línea vamos trabajando. Es algo complicado porque tenemos que agrupar a las reuniones en remolques y carriolas para que baje el número de todoterrenos. Y bueno, algo se va consiguiendo, pero despacito.

P.–El pregonero de este año reivindicó el papel de los jóvenes, además de dar las gracias a la junta por su compromiso con ellos. ¿Se acercan cada vez más jóvenes a la Hermandad?

R.–Bueno, la juventud siempre ha tenido en nuestra hermandad un protagonismo, lo tuvo en mi época, y lo sigue teniendo ahora. Actualmente, la hermandad está abierta, con un grupo joven participativo, y con ese coro juvenil y ese coro joven, que también están atrayendo muchos jóvenes gracias a la música. Me pasó a mí en su día con la guitarra, y está pasando ahora, y claro, al final eso se traslada a la devoción y al vivir una hermandad que tiene su vida semanal y diaria, con esa misa de los lunes, con todas las actividades que tenemos y demás. Todo eso es una forma también de abrir la hermandad a la juventud y desde luego, por nuestra parte y no sólo de esta junta, sino de todas las directivas anteriores, es un tema que siempre se ha apoyado. Somos una hermandad abierta y todo el que llegue, tiene cabida y en esa línea hay que trabajar, como hermanos y cristianos que somos.

Otra imagen de Joaquín Vallejo. / Vanesa Lobo

P.–Este pasado enero se inauguraron los nuevos cuartos de la Casa de Hermandad que se estrenarán este año...

R.–Sí, son seis habitaciones nuevas, todo lo que era el patio de carretas, que se ha cubierto, y se han hecho seis habitaciones nuevas, con el doble de capacidad que las actuales, con cuatro camas cada una, con un pequeño office y un cuarto de baño interior que ya ofrece más comodidad y demás a los hermanos.

P.–¿Hay alguna novedad más en el camino de este año 2025?

R.–Respecto al camino vamos a tener un desvío. En principio, iban a ser dos, porque una pareja de águilas había anidado en una zona por la que cogemos el viernes, pero parece que han dejado el nido y por tanto se ha levantado el desvío. El único que tendremos será en la raya de la Angostura, también por un milano que ha anidado. Otra novedad del viernes estará en la salida, que en lugar de Palacio será una vez que la hermandad llegue a Aguaperal. Precisamente, desde ahí se hará la salida de los coches y de tracción mecánica para la gente que quiera pernoctar en El Rocío.

P.–Para los rocieros será también extraño no celebrar la misa Pontifical en el Real...

R.–Sí, está claro que es otra de las novedades de este Rocío, que la misa será en el Paseo Marismeño, donde también estarán las hermandades filiales y las agregadas. Muchos intuimos que esta nueva ubicación viene para quedarse, por lo complicado que era ya albergar en el Real a tantas hermandades y con el peligro que supone el andamiaje para la procesión del lunes. No debemos olvidar que es el principal momento de toda la romería, celebramos la Pascua del Espíritu Santo en Pentecostés.

“Queremos que las obras de la nueva casa de hermandad se inicien antes del otoño”

P.–Es curioso también que Jerez será una de las últimas hermandades que visite la Virgen antes de tornar hacia la calle Moguer...

R.–Sí, ese es otro cambio en realidad, porque este año, una vez que la Virgen salga de la calle Las Camaristas, coge a la derecha por Plaza Doñana hasta la Hermandad de Sevilla y va visitando los impecados que van a estar ahí y ya, como novedad también, la Hermandad de Jerez, junto con la de Dos Hermanas, serán las últimas que visite la Virgen antes de coger hacia la calle Moguer.

P.–Supongo que estos días habrá mirado más de una vez el tiempo que hará la semana que viene, ¿no?

R.–(Risas) La verdad es que sí, aunque parece que va a bajar algo la temperatura. Por experiencias anteriores, los peores momentos de calor siempre se pillan en la carretera, porque en el Coto, al ir entre la playa y el río, algo de brisa cae siempre, salvo que te coja un día de recalmón y entonces sí hace calor. Si te digo la verdad, y hablo desde mi experiencia, he pasado más calor en los Rocíos de mayo que en los de junio.

P.–Para ir terminando, ¿hay fecha ya para el inicio de las obras de la nueva casa de hermandad?

R.–Seguramente antes de que termine el verano, podamos ya iniciar las obras de esa primera fase y hacer realidad un proyecto que es ambicioso, pero también ilusionante y que los hermanos esperan con los brazos abiertos. Una vez que se empiece la obra para la primera fase, tenemos planteado un tiempo de ejecución de unos 12 meses, aunque por experiencia, siempre es algo más. En esta nueva junta tenemos una nueva delegación, la delegación de proyectos, que lleva Curro Barrera, y se está haciendo, junto con otros hermanos, un gran trabajo.