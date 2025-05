Manuel de Cantarote: “Hacer el pregón me ha servido para descubrir facetas mías que desconocía”

Pregunta.–Se acerca el gran día. ¿Cómo lleva los nervios?

Respuesta.–Estoy nervioso, la verdad, y esta última semana he dormido bien poco. Con decirte que no me quedaba dormido hasta las dos de la mañana y a las siete ya estaba con los ojos como platos, dándole vuelta a todo. Estos días previos están siendo incontrolables porque ya me veo ahí, con la responsabilidad de dar el pistoletazo de salida a la romería en Jerez.

P.–¿Y cómo va a ser su pregón? Porque esta es la primera vez que usted se pone delante de un atril para pregonar, ¿no?

R.–Sí, es la primera vez que pregono, va a ser la primera experiencia de este tipo que hago en mi vida. Y claro, es algo que siempre digo, yo me dedico a hacer música, compongo canciones, estribillos... pero claro, de ahí a coger un papel en blanco y escribir un pregón, hay una distancia enorme. Es algo complicado, pero bueno, también me ha servido para descubrir facetas que yo creía que no tenía.

No soy rociero de cuna, pero en mi familia ha habido siempre una gran devoción mariana”

P.–¿Qué pensó cuando recibió la llamada para ser pregonero?

R.–Hombre, yo había escuchado llover un poco, pero claro, si te soy sincero, no pensaba que fuese este año, quizás más adelante. Para un rociero, dar el pregón es una de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida y, sobre todo, una oportunidad que nunca sabes si se va a volver a repetir. Me impresionó, pero ya no sólo por haberme elegido a mí, sino por apostar por la juventud, y es algo que quiero agradecer tanto a Joaquín Vallejo, el hermano mayor, como a toda su junta. Date cuenta que el 75% de los rocieros jerezanos que hace la romería y está en la aldea es joven, por eso creo que es una manera de abrirle la puerta a toda esa gente.

P.–¿Desde cuándo le viene la vinculación con la Virgen del Rocío?

R.–En casa somos muy marianos, somos de la Virgen del Valle, del Desamparo....Pero es cierto que rocieros no hemos sido. Yo no he sido rociero de cuna, como pasa con otra gente. En mi caso, hubo una circunstancia familiar con uno de mis tíos, que posiblemente sea el que más ha dado la espalda a este ambiente del Rocío toda la vida. Fue hace más de 20 años, cuando mi abuela se puso muy mala y ya no contaban con ella, y él le prometió a la Virgen allí mismo en la ermita que si la salvaba, no le fallaría más. Y ocurrió que mi abuela se puso bien, y claro, desde entonces, ha seguido haciendo el camino desde entonces. Es curioso que era la persona que menos me esperaba yo en la vida que iba a demostrar ese cariño tan grande por la Virgen.

Manuel de Cantarote será protagonista del pregón del Rocío 2025. / Manuel Aranda

P.–Usted también lleva haciendo el camino desde que era muy joven, ¿no?

R.–Sí, llevo haciéndolo desde que era un chaval, aunque muchos años también lo he hecho con otras hermandades trabajando. La verdad es que he tenido la suerte de vivir las cosas antiguas del Rocío que ya no se viven dentro de mi juventud. He vivido el ambiente en la casa de Hermandad antigua, en fin cosas muy bonitas, que me han marcado.

P.–Supongo que serán todas esas cosas las que marquen su pregón...

R.–En cierta forma sí, porque al final, yo entiendo el pregón como un reflejo de tus vivencias. Personalmente, me he propuesto darme el gusto de poder decirle a la Virgen todo lo que muchas veces no le puedo decir porque me deja nublado de pensamiento cuando me pongo delante de ella. Y entonces ahora en un papel he podido transmitir todo lo que siento por ella. Pero también quiero revivir un poquito cosas que hemos vivido todos, es decir, no voy a hablar sólo de mí, quizás de mí es de lo que menos hablo. Además, hago mucho hincapié en la juventud, porque creo que me han dado su bandera en este pregón y tengo que hacerlo bien.

P.–¿Le ha dado muchas vueltas al texto?

R.–(Risas) Sí, no te voy a engañar, pero ya decidí no leerlo más, porque cada vez que lo leo, le encuentro un fallo. Sí que es verdad que esta misma semana lo he terminado porque me quedaban varias cosas pendientes. Es más, en los últimos días he hablado con varias personas mayores, rocieras y pregoneras, y todos me han dicho ‘no te guardes nada, quédate vacío’, por eso he querido retocarlo.

Quería hacer un pregón basándome en la intuición, y me he guiado únicamente por mis años de Rocío”

P.–Ya que habla de eso, ¿se ha visto o leído muchos pregones anteriores?

R.–La verdad es que no. Eso siempre lo he tenido claro, que quería hacer el pregón basándome en mi intuición, y me he guiado únicamente por mis años de Rocío. Y eso que soy un fiel admirador y seguidor de los pregones porque he asistido a muchos de ellos, pero tomé la decisión de no ver ni leer ninguno, simplemente porque si pretendes hacer un pregón de una hora sin decir nada de lo que no se haya dicho antes, es imposible. Voy a volar libre, porque al final el Rocío de cada uno es distinto y cada uno tiene un sentimiento diferente.

P.–Supongo que el pregón tendrá algo de música....

R.–Claro, eso no puede faltar, porque la música es mi vida, y el pregón delRocío no lo concibo sin música. Llevo varias sorpresas y a personas que admiro, entre ellos mi amigo Alfonso Muñoz, que hará la presentación.