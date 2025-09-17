Mesa coloquio de los hermanos mayores de la Macarena y de Triana en Jerez

La Guardia Romana de la Hermandad del Transporte ha organizado para el próximo viernes día 26 una conferencia en la que los ponentes serán los hermanos mayores de las hermandades de la Esperanza Macarena y de la Esperanza de Triana, José Antonio Fernández Cabrero y Sergio Sopeña Carriazo.

La charla llevará por título 'La responsabilidad social de las hermandades' y se desarrollará a partir de las ocho de la tarde en el auditorio de la Fundación Cajasol, en la avenida Ingeniero Ángel Mayo.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo.